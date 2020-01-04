Son Dakika | Savaş futbola sıçradı! ABD Ulusal Takımı...
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlardan sorumlu birimi Küdüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani düzenlenen suiksatla hayatını kaybetti.
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Yaşanan bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
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Olayın etkisi futbolu da vurdu. ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Katar yerine alternatif kamp programları üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
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Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
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İran Milli Eğitim Bakanlığı Kasım Süleymani'nin biyografisini, yaşamını ve mücadelesini eğitim müfredatına dahil etmeye karar verdi.
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ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık. Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz" açıklamasında bulunmuştu
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KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?
Kasım Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran’da dünyaya geldi. İlkokul eğitiminden sonra Devrim Muhafızları Ordusuna dahil oldu İlkokulu bitirdiği yıl köyünü terk ederek Devrim Muhafızları Ordusuna katılan Kasım Süleymani'nin, sonra aldığı 45 günlük askeri eğitim sayılmazsa, bütün eğitim hayatı bu 5 yıllık ilkokul tecrübesiyle sınırlı kaldı. Askeri kariyerine 1979 İran Devrimi sonrasında başlayan Kasım Süleymani, sadece 45 günlük bir eğitimle orduya kabul edildi. Kasım Süleymani, ilk askeri cephe deneyimini, İran'ın batısındaki Mahabad'da, İran devriminden sonra ayaklanan silahlı Kürt gruplara karşı yaşadı. Devrimden sonra İran-Irak savaşında gösterdiği üstün çabalarla dikkatleri çeken Süleymani, cephe gerisinde birçok operasyonu başarıyla yönetti. Henüz 20 yaşındayken Teğmen rütbesiyle 41'inci Sarullah Birliği'nin komutanlığını üstlenen Süleymani'nin bu savaşta gösterdiği başarılarla askeri kariyerinin basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.
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Taliban'a karşı Kuzey İttifakını destekledi
Kasım Süleymani, Taliban'ın 1998'de Mezar-ı Şerif kentinde İranlı 7 diplomatı ve 1 gazeteciyi öldürmesi üzerine doğrudan savaş yerine Taliban'a karşı mücadele eden Burhaneddin Rabbani'nin liderliğini yaptığı Kuzey İttifakı adlı gruba destek verilmesini sağladı.
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Irak'ta Saddam'a karşı mücadele
Kasım Süleymani, savaş sırasında Saddam Hüseyin'e karşı mücadele eden Iraklı Kürt liderlerle iyi ilişkiler kurdu. 1991'deki Körfez Savaşı'nda silahlı Şii gruplar ile ilişkiler geliştiren Süleymani, bu grupların ayaklanmalarını organize etti.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor. Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor.
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Saddam'ın 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sonucu devrilmesinden sonra ABD ordusuna karşı savaşan Şiileri perde arkasından yöneten Süleymani, bazı Sünni grupların da eğitim ve silahlandırılmasında rol üstlendi. Süleymani, bir yandan ABD ile savaşan grupları komuta ederken bir yandan da Irak'ta ABD ve İran arasındaki pazarlıklarda en önemli söz sahiplerindendi. Bu nedenle Süleymani, askeri kimliğinin yanında diplomat kimliğine de sahip bir komutan olarak öne çıktı.
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Irak savaşında Kürt liderlerle yakın çalışması, Saddam sonrasında Irak'taki politikacılarla özel ilişkiler kurması için Süleymani'ye iyi bir zemin hazırladı.
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Kasım Süleymani Irak'ta sadece Şiilerle değil Sünni liderlerle de iyi ilişkiler geliştirdi. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani başta olmak üzere bir dizi siyasetçiyle yakın ilişkileri bulunan Süleymani, Şii lider Mukteda el Sadr'ın diğer siyasi gruplarla uzlaşmasına da yardımcı oldu.
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Süleymani, Irak'ın Sünni Devlet Başkan Yardımcısı Usame Nuceyfi'yle de yakın ilişkiler kurdu hatta Nuceyfi 2013'te İranlı generalin annesinin Tahran'daki cenazesine de katıldı.
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Lübnan'da Hizbullah'ı silahlandırdı
Lübnan'da Hizbullah ile çalışan Süleymani, 2006'da İsrail'in Hizbullah'ın bir İsrail askerini kaçırdığı gerekçesiyle Lübnan'a saldırmasıyla başlayan "33 Günlük Temmuz Savaşı'nda da Hizbullah'ın eğitim ve silahlandırılması sorumluluğunu yürüttü.