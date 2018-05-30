Son dakika: Sabri SarÄ±oÄŸlu ve 2 isim...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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GÃ¶ztepe'de hareketli saatler! 3 oyuncuyla birden yollar ayrÄ±ldÄ±...
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GeÃ§tiÄŸimiz sezonu 6. sÄ±rada ve 49 puanla tamamlayan GÃ¶ztepe'den flaÅŸ karar...Â Ä°zmir ekibinde teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n ardÄ±ndan 3 isimle daha yollar ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte geliÅŸmeler ve o isimler...
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Teknik direktÃ¶r Bayram BektaÅŸ'Ä±n dÃ¼mene geÃ§mesiyle iÃ§ ve dÄ±ÅŸ transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda yÃ¶netimin ilk olarak Sabri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
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GÃ–ZTEPE'DE SABRÄ° DÃ–NEMÄ° KAPANDIÂ
Sezon baÅŸÄ±nda 15 yÄ±l aralÄ±ksÄ±z formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Galatasaray'dan GÃ¶ztepe'ye geÃ§en Sabri, ilk haftalarda gÃ¶sterdiÄŸi performansla adeta yeniden doÄŸdu. GÃ¶ztepe'deki futboluyla 5 yÄ±l sonra A Milli TakÄ±m'a dahi Ã§aÄŸrÄ±lan 33 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ardÄ±ndan ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. FormasÄ±nÄ± Tanju'ya kaptÄ±ran Sabri, son haftalarda yeniden forma giyse de eski gÃ¼nlerini arattÄ±.Â
FotoÄŸraflar: ArÅŸiv
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2. Ä°SÄ°M GÃœNAY!
Ã–nceki sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mÃ¼cadele eden GÃ¶ztepe'nin SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmasÄ±nda pay sahibi olan GÃ¼nay da sadece 5 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.Â GÃ¼nay GÃ¼venÃ§'in oynayabileceÄŸi bir takÄ±ma gitmek istediÄŸi iÃ§in sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larla olan 2 yÄ±llÄ±k macerasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
FotoÄŸraflar: ArÅŸiv
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GÃ¶ztepe'de sÃ¶zleÅŸmeleri son bulacak Tanju ve Leo'nun ise takÄ±mda kalmayÄ± istedikleri bildirildi. YÃ¶netimin 2 oyuncuyla bir araya geleceÄŸi ve bir aksilik olmazsa Tanju ve Leo ile yeni bir kontrat yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
FotoÄŸraflar: ArÅŸiv
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SELÃ‡UK ÅžAHÄ°N'Ä°N YENÄ° ADRESÄ°...
GÃ¶ztepe'nin kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan 37 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk Åžahin, 27 maÃ§ta forma giydi. TecrÃ¼beli futbolcu 28'inci haftada deplasmanda oynanan BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda oyundan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'ya tepki gÃ¶sterince yedek kulÃ¼besine Ã§ekildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla 2 gol atan SelÃ§uk'un kariyerine devam etmek istediÄŸi bildirildi.
FotoÄŸraflar: ArÅŸiv
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Ã–te yandan SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden AnkaragÃ¼cÃ¼'nin 37 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk Åžahin ile transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.