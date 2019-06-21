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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
21 Haziran 2019 - 09:19,

Son dakika olarak duyurdular! Ozan Kabak transferi bitti

A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın transferi hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi!

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Stuttgart ile küme düşen ancak gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcu Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine girmişti.

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İtalyanlar, Milan'ın Ozan için yaptığı teklifi artırdığını ve transferin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

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Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan, Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti. Ozan'ın satışından Galatasaray da yüzde 15 pay alacak.

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Haberde; Milan'ın Ozan Kabak ve Stuttgart'tan olumlu yanıt almasının beklendiği, bu transferin gün içerisinden bitme ihtimalinin yüksek olduğu iddiası yer aldı.

5/9BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ

"BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ"

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında şunları söyledi:

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"Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var."

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"Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz"

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Ozan Kabak'ın hikayesini izliyoruz...

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