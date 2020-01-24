Son Dakika | Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından olay! 'Fatih Terim...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in açıklamalarına çok konuşulacak cevaplar verdi, internet yıkıldı...
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Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in 'fikir ayrılığı' sözleriyle ilgili, "Biz felsefe kulübü değiliz. Karar Galatasaray'ı yönetenler tarafından alınır. Fikir ayrılığının olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerde isek ayrı yollara gitmemiz gerekir. Tek bir fikir vardır o da yönetim kurulunun aldığı karardır. Köstebek sözcüğü bizi çok yaraladı..."
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"Bize sanki kale savunmasını vermişiz gibi, S400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırma iddialarında bulundular. Ben teknik direktör olsam bunun Galatasaray'a yakışıp yakışmadığını bir düşünüp böyle bir şey demem. Hicap duyarım..."
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"Ne vermişiz? Şu anda gündemde bu var. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu imajına büründük. Hangi mahrem bilgiyi vermişiz? Teknik direktörümüz geldikten sonra 16:30'a kadar beraberdik. 2 saat sportif ve 2 saat yönetim toplantısı yaptık. Yönetim kurulu soramdı bile... Ben yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum, o kadar güven duyarlar bize. Sordu bir arkadaş. Hocamız geldi dedi. Çünkü herkes hocayı gördü. "Nasıl oldu?" dediler. Hiç problem yok, gayet iyi dedim. Biz aynı noktadayız, aynı duruştayız." açıkalamalarını yaptı.
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Mustafa Cengiz'in bu sözleri Galatasaray camiasında büyük ses getirdi. Sosyal medyada da birçok yorum yapıldı. Fatih Terim'in istifa edeceği yönünde paylaşımlar da oldu.