Son Dakika | Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından olay! 'Fatih Terim...'

"Ne vermişiz? Şu anda gündemde bu var. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu imajına büründük. Hangi mahrem bilgiyi vermişiz? Teknik direktörümüz geldikten sonra 16:30'a kadar beraberdik. 2 saat sportif ve 2 saat yönetim toplantısı yaptık. Yönetim kurulu soramdı bile... Ben yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum, o kadar güven duyarlar bize. Sordu bir arkadaş. Hocamız geldi dedi. Çünkü herkes hocayı gördü. "Nasıl oldu?" dediler. Hiç problem yok, gayet iyi dedim. Biz aynı noktadayız, aynı duruştayız." açıkalamalarını yaptı.