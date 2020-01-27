Son dakika: Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında saniye saniye kule ve pilot konuşmaları
Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının ses kayıtları ortaya çıktı. İşte saniye saniye kule ve pilot Ara Zobayan arasında geçen konuşma...
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Kobe Bryant ve kızı Gigi Bryant'ın hayatına mal olan helikopter kazasında yeni gelişmeler yaşanıyor...
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Kobe’nin helikopteri olan N72EX’in pilotu Ara Zobayan, John Wayne Havalimanı’ndan 09.08'de kalkıyor ve dakikalar sonra yoğun siste görüş açısının düşmesi sebebiyle yönünü kaybediyor.
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Saat 9.30’da Burbank Havalimanı Kulesi ile iletişime geçerek yoğun sisten bahsediyor. Radarı sağlıksız çalışan ve görüş açışı düşük olan pilot Zobayan, kuleden VFR protokolüyle iniş izni istiyor.
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VFR protokolü (Görerek uçuş) nedir? Pilotun, hava aracını görsel referanslara ve otoritenin tanımlamış olduğu belli başlı aletleri baz alarak uçurmasını tanımlayan kurallar bütünü. Özetle; kule ya da soCal tarif ediyor, pilot kullanıyor.
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Ancak bir havalimanına bir seferde yalnızca bir VFR protokolü kullanan hava aracı inebildiği için kule beklemesini söylüyor. Çünkü 3 dakika içerisinde başka bir iniş var.
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N72EX daireler çizerek havada iniş izni beklemeye başlıyor. Bu esnada kule, diğer hava araçlarını uyarıyor. Bir helikopterin yaklaşık 15 dakikadır daire çizdiğini ve iniş için yol tarifine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Rötar yaşanabileceği konusunda herkes uyarılıyor.
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Burbank, N72EX’e dönerek 2.500 feet'in altında kalarak verdiği istikameti takip etmesini istiyor. Birkaç dakika sonra iniş izni çıkıyor.
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Ancak N72EX, Burbank’ın verdiği istikamet yerine başka bir yöne gidiyor. Durumu fark eden Burbank, pilotla iletişime geçerek uyarıyor. Pilot, Van Nuys Havalimanı'nın etrafından dolaşarak aynı istikamete gideceğini söylüyor.
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Bunun üzerine Burbank, aynı telsiz hattında kalmasını söyleyerek pilotu Van Nuys Havalimanı Kulesi’nin frekansına aktarıyor ve hattan ayrılıyor.
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Van Nuys Kulesi, tıpkı Burbank gibi 2.500 feet'in altında kalmasını söyleyerek N72EX’e takip etmesi gereken istikameti veriyor. Bu esnada N72EX, 1.400 feet'te seyrediyor.
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Van Nuys, iniş için N72EX’i SoCal’a aktarıyor. SoCal Approach denilen birim, radarı devre dışı kalan ve VFR protokolünde iniş yapan hava araçlarına trafik ve yer-yön bilgisi veren bir birim.
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SoCal, iniş talimatları için N72EX’e anons geçiyor ve prosedür olarak kendini tanıtmasını istiyor. Ancak bu ilk anonsa bile cevap gelmiyor.
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Düşük irtifa sebebiyle N72EX’in telsiziyle irtibat kesiliyor. Gerisi tamamen sessizlik. SoCal, N72EX’e çok alçaldığını ve bunun güvenli olmadığını söylüyor. Ancak cevap yok. Birkaç saniye sonra ise radardaki görsel temas da gidiyor.
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Peki bu esnada helikopterde ne oluyor? Önce kuzeye ardından batıya dönen helikopter, daha yoğun bir sisle karşılaşınca bu kez yanlışlıkla dağlık bölgelerin bulunduğu güneye yöneliyor.
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Pilot dağları geç de olsa fark etmiş olacak ki, bu dönüş esnasında 2000 feet'e yükselmeyi deniyor ancak bu tırmanışta başarılı olamıyor.
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Helikopter, saat 09.45’te 1700 feet civarında 298 km (161 knot) hızla dağa çarpıyor ve alev alıyor.
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Ekipler olay yerine 8 dakikada intikal etse de yangının söndürülmesi yaklaşık 1 saat sürüyor ve maalesef kimse kurtulamıyor.