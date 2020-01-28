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Basketbol
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 09:37, /

Son Dakika | Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazada şok detay ortaya çıktı! 15 dakikada...

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant'ın ölüm haberi dünyada derin üzüntüye neden olurken kazayla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor... Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ölümü ile sonuçlanan helikopter kazasına ait yeni detaylar ortaya çıktı.

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Kobe’nin helikopteri olan N72EX’in pilotu Ara Zobayan, John Wayne Havalimanı’ndan 09.08'de kalkış yapmış; dakikalar sonra ise yoğun siste görüş açısı düşünce helikopter yönünü kaybetmişti. 

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9 KİŞİYLE TEPEYE ÇAKILDI

Burbank Havalimanı Kulesi ile iletişime geçerek kuleden VFR protokolüyle iniş izni isteyen Zobayan, Sikorsky S-76B tipi helikopter Pazar sabahı yerel saatle 09.45'te Los Angeles'ın batısındaki Calabasas şehrinde içerisindeki 9 kişiyle birlikte bir tepeye çakılmıştı.

3AYLAR SÜRECE

AYLAR SÜRECE

ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı. Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildikleri belirtildi. Soruşturmayı yürütenlerin bir kanıt bulma amacıyla alanı 5 gün boyunca araştıracaklarını söyleyen yetkili, kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar süreceğini kaydetti.

4HOMENDYDEN AÇIKLAMA GELDİ

HOMENDY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili son dakika açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Emniyet Dairesi üst düzey yetkilisi Jennifer Homendy'den geldi.

5SEBEP NE

SEBEP NE?

Jennifer Homendy, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası hakkında, "İnsan hatası, çevre şartları ve arıza gibi ihtimaller üzerine duruyoruz fakat hava durumu bunların küçük bir parçasını oluşturuyor." dedi.

6BULUT TABAKASINA GİRMEMEK İÇİN

BULUT TABAKASINA GİRMEMEK İÇİN

Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladılar.

7KAZA ALANI HARAP HALDE

'KAZA ALANI HARAP HALDE'

Yetkili, pilotun meteorolojik koşullar nedeniyle alçaktan uçuş yapılmasını mümkün kılan 'görerek uçuş kuralları' izni talep ettiğini de söyledi. Kazadan sağ kurtulma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Kaza alanı oldukça harap bir halde" şeklinde yanıt verdi.

8SADECE 15 DAKİKA

SADECE 15 DAKİKA

Kaliforniya'da Pazar günü oldukça yoğun bir sis olduğu belirtilirken Kobe'nin hayatını kaybettiği kazada helikopterle yalnızca 15 dakika yolculuk yapacağı ortaya çıktı...

9ÜNLÜLER ŞEHİR TRAFİĞİNDEN KAÇMAK İÇİN TERCİH EDİYOR

ÜNLÜLER ŞEHİR TRAFİĞİNDEN KAÇMAK İÇİN TERCİH EDİYOR

Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor. Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olası lazım" diyor ve ekliyor:

10KIZLARI İÇİN...

KIZLARI İÇİN...

Bryant'ın özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Bryant sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki LA Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor ve ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu.

112 SAAT, 15 DAKİKAYA İNİYORDU

2 SAAT, 15 DAKİKAYA İNİYORDU

Yolculuk helikopterle 15 dakika sürüyordu, aynı yolu yoğun saatlerde arabayla gitmeye kalsa bu 2 saati buluyordu.

12BİR YOLUNU BULMALIYIM

'BİR YOLUNU BULMALIYIM'

Bryant bir keresinde, "Bu meslekte ailemle geçirdiğim vakitten vazgeçmeden gelişmenin bir yolunu bulmalıyım" demişti.

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600 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen basketbol efsanesi, 2016'da emekliye ayrıldıktan sonra da seyahatleri için helikopter ve pilot kiralamaya devam etti. Kaza geçirdiği sabah her zaman kullandığı helikopterin içerisindeydi. (BBC Türkçe)

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NBA, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers maçını erteledi. NBA, Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi sebebiyle Los Angeles derbisini erteledi.

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Yarın oynanması beklenen Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers maçının ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı. Kobe Bryant, Los Angeles Lakers'ın formasını 20 yıl giymiş ve 5 NBA şampiyonluğu elde etmişti.

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