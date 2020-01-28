Son Dakika | Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazada şok detay ortaya çıktı! 15 dakikada...

ÜNLÜLER ŞEHİR TRAFİĞİNDEN KAÇMAK İÇİN TERCİH EDİYOR Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor. Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olası lazım" diyor ve ekliyor: