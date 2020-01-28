Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 09:37,
Son Dakika | Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazada şok detay ortaya çıktı! 15 dakikada...
NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant'ın ölüm haberi dünyada derin üzüntüye neden olurken kazayla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor... Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ölümü ile sonuçlanan helikopter kazasına ait yeni detaylar ortaya çıktı.
Kobe’nin helikopteri olan N72EX’in pilotu Ara Zobayan, John Wayne Havalimanı’ndan 09.08'de kalkış yapmış; dakikalar sonra ise yoğun siste görüş açısı düşünce helikopter yönünü kaybetmişti.
2
9 KİŞİYLE TEPEYE ÇAKILDI
Burbank Havalimanı Kulesi ile iletişime geçerek kuleden VFR protokolüyle iniş izni isteyen Zobayan, Sikorsky S-76B tipi helikopter Pazar sabahı yerel saatle 09.45'te Los Angeles'ın batısındaki Calabasas şehrinde içerisindeki 9 kişiyle birlikte bir tepeye çakılmıştı.
AYLAR SÜRECE
ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi halka, olay günü bölgeden çekilen hava fotoğraflarını yollamaları çağrısı yaptı. Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildikleri belirtildi. Soruşturmayı yürütenlerin bir kanıt bulma amacıyla alanı 5 gün boyunca araştıracaklarını söyleyen yetkili, kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar süreceğini kaydetti.
SEBEP NE?
Jennifer Homendy, Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası hakkında, "İnsan hatası, çevre şartları ve arıza gibi ihtimaller üzerine duruyoruz fakat hava durumu bunların küçük bir parçasını oluşturuyor." dedi.
'KAZA ALANI HARAP HALDE'
Yetkili, pilotun meteorolojik koşullar nedeniyle alçaktan uçuş yapılmasını mümkün kılan 'görerek uçuş kuralları' izni talep ettiğini de söyledi. Kazadan sağ kurtulma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Kaza alanı oldukça harap bir halde" şeklinde yanıt verdi.
ÜNLÜLER ŞEHİR TRAFİĞİNDEN KAÇMAK İÇİN TERCİH EDİYOR
Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor. Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olası lazım" diyor ve ekliyor:
KIZLARI İÇİN...
Bryant'ın özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Bryant sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki LA Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor ve ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu.
600 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen basketbol efsanesi, 2016'da emekliye ayrıldıktan sonra da seyahatleri için helikopter ve pilot kiralamaya devam etti. Kaza geçirdiği sabah her zaman kullandığı helikopterin içerisindeydi. (BBC Türkçe)
14