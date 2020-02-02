Son dakika kırmızı kartı! Vedat Muriqi'nin ardından Luiz Gustavo...

Muriqi, Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam eden maçın son saniyelerinde Gaziantep hücumunu geciktirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kalmıştı.Ancak Muriqi, bu kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düşmekten kurtularak bu cezayı hafta içi oynanan Kayserispor maçında çekmişti.Vedat Muriqi, daha sonra PFDK'ya sevk edilmiş ve bu karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Sonrasında ise Vedat Muriqi için ceza tayinine yer olmadığı kararına varılmıştı.Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı maçın son dakikalarında yine Gaziantep'tekine benzer bir durum yaşandı.Maçta ilk sarı kartı 72. dakikada gören Brezilyalı futbolcu. 90+5'te ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.Bu durumun ardından Gustavo, cezasını Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek.Luiz Gustavo maçı sarı kartla tamamlasaydı gelecek hafta Alanyaspor maçında sahada olmayacaktı.