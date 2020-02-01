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Futbol
Spor Arena Detay | Fotoğraflar: Emre OKTAY
Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 18:15, /

Son Dakika | İlk maçında Sergen Yalçın'ı sinirlendiren olay!

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, efsaneleştiği takımında hoca olarak ilk maçına çıktı. Maça damga vuran pozisyon ise ilk yarıda yaşandı...

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Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

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Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Tyler Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan Yılmaz ile sarı kart cezalısı Necip Uysal kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine, Gökhan Gönül, Caner Erkin, sakatlığı geçen Adem Ljajiç ve kart cezasını dolduran Elneny görev aldı.

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Ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi.

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Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.

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İlk yarıda Sergen Yalçın'ın ofansif futbolu tercih ettiği görüldü. Topa daha çok sahip olan taraf olan Beşiktaş, Burak Yılmaz'le golü bulurken siyah beyazlı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

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Teknik direktör Sergen Yalçın da golün ardından soğukkanlı şekilde takımını yönetti.

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Çaykur Rizespor, Vida-Karius anlaşmazlığı sonrasında Skoda ile golü bulurken Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

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Teknik direktör Sergen Yalçın, Nkodou ile Boldrin'in pozisyonunda hakemin Beşiktaş lehine faul vermesine rağmen, 4.hakeme kart itirazında bulundu.

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Yalçın daha sonra Burak’ın düşürülmesi üzerine bir kez daha kart beklentisine girdi. Yalçın'ın bu itirazı da sonuçsuz kaldı.

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Dördüncü hakem Yalçın'ı daha sakin olması yönünde uyardı.

11İMDADA GÖKHAN GÖNÜL YETİŞTİ

İMDADA GÖKHAN GÖNÜL YETİŞTİ

İkinci yarıda kalesinde birçok pozisyon veren Beşiktaş, zor anlar yaşarken imdada 79. dakikada Gökhan Gönül yetişti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcu topu üst köşeye gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

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Gol öncesi Güven Yalçın'ı oyuna sokma hazırlığı yapan Sergen Yalçın, top ağlara gidince bu kararından vazgeçti ve oyuncusunu tekrar kulübeye gönderdi.

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