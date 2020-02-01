Spor Arena Detay | Fotoğraflar: Emre OKTAY
Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 18:15,
Son Dakika | İlk maçında Sergen Yalçın'ı sinirlendiren olay!
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, efsaneleştiği takımında hoca olarak ilk maçına çıktı. Maça damga vuran pozisyon ise ilk yarıda yaşandı...
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi.
İMDADA GÖKHAN GÖNÜL YETİŞTİ
İkinci yarıda kalesinde birçok pozisyon veren Beşiktaş, zor anlar yaşarken imdada 79. dakikada Gökhan Gönül yetişti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcu topu üst köşeye gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.
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