Son Dakika Haberleri | Vanessa Bryant sessizliğini bozdu! Kazadan sonra ilk açıklama...
Eşi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki biricik kızı Gianna'yı helikopter kazasında kaybeden acılı anne Vanessa Bryant, ilk kez konuştu.
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Spor Arena Dış Haberler | NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti.
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Pilotaj hatasından kaynaklandığı tahmin edilen kazada, helikopterde bulunan 9 kişiden kurtulan olmamıştı.
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Bu feci kazanın ardından yeni ve gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Son olarak Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme ortaya çıkmıştı.
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People dergisinin haberine göre; Kobe Bryant ve eşi Vanessa'nın aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yaptıkları öğrenilmişti.
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Bugün ise Kobe Bryant'ın acılı eşi Vanessa, kazanın ardından sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı.
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Eşini ve kızını aynı kazada kaybeden Vanessa, henüz röportaj veremese de sosyal medya hesabından duygularını dile getirdiği uzun bir mesaj paylaştı.
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"Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var."
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"Sevgi dolu eşim Kobe ve biricik tatlı kızım Gianna'nın ani ölümüyle yıkıldık. Ayrıca Pazar günü aynı kazada sevdiklerini kaydeden diğer ailelerin kayıpları için de mahvolduk."
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"Acılarını içtenlikle paylaşıyoruz. Şu an acımızı tarif edecek bir kelime yok. Kobe ve Gianna'nın ne kadar çok sevildiğini gördükçe biraz da olsa avunuyorum. Onlara sahip olduğumuz için kendimizi kutsanmış hissediyoruz."
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"Dilerim sonsuza dek bizimle olurlar. Onlarsız bir hayatı hayal etmek dahi imkansız. Ancak her sabah biricik kızım ve Kobe için uyanmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Gigi, yolumuz aydınlatmak için üzerimizde parlıyor."
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"Onlara karşı olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez. Onlara bir kez daha sarılmayı ve öpmeyi dilerdim. Sonsuza dek onlarla kalmayı isterdim. Acımızı paylaştığınız ve bize destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim."
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"Bu yeni yaşadığımızı süreci yönetirken mahremiyetize saygı göstermenizi temenni ediyoruz. Mamba Team Ailesi'ni onurlandırmak için Mamba Spor Vakfı olarak bu trajediden etkilenenlere destek olmak oadına MambaOnThree isminde ödenek hazırladık."
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"Bağış yapmak için MambaOnThree.org'a girebilirsiniz. Kobe ve Gianna'nın mirasını ileriye taşımak için vakfın sitesini de ziyaret etmeyi unutmatın. Bizi dualarınızla ayakta tuttuğunuz ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve beni bu kadar sevdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim."
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Kederli anne ve eş, yeni profil fotoğrafına Kobe ve Gianna'nın birlikte çekildiği fotoğrafı koydu.
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Vanessa'nın bu hareketi ve samimi açıklamaları basketbolseverlere bir kez daha duygusal anlar yaşattı.