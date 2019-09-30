Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son Dakika: Gündeme bomba gibi düştü... Mesut Özil Fenerbahçe ile...
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Mesut Özil hakkındaki transfer iddialarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
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Son olarak Ada basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi.
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Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı.
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30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı.
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Daily Mirror gazetesi, Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki yıldız ismi Ocak ayında kiralamayı düşündüğünü ve bunun için de maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazdı.
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Haberde yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine geldiği de hatırlatılan Mesut'un menajer Unai Emery'nin planlarında yer almadığı belirtildi.
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Geçtiğimiz gün de İtalyan basını Mesut için Türkiye, ABD ve Çin seçeneklerinin masada olduğunu ifade etmişti.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin SMS kampanyasında Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giyeceğini iddia etmişti.
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Mesut Özil ile 3 saat geçirdiğini söyleyen Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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"İKİ SENE SONRA İÇİN SÖZ ALALIM"
Daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bu sene gelmeyecek mi diyorsun?" sorusuna ise Ilıcalı, "Arsenal ile sözleşmesi bulunuyor" demişti.
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Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Mesut Özil transferinin çok konuşulduğu dönem yıldız futbolcunun sarı lacivertli formalı görsellerini yapmıştı.
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Anlaşılan Mesut Özil ismi devre arası transfer döneminde yeniden gündeme gelecek.