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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07 Haziran 2019 - 07:37,

Son dakika gelişmesi! Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal...

Transfer hareketliliğinin sürdüğü Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, “Bu son kontratı olacak” ifadelerini kullanmıştı.

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Volkan, bir bölümünde kadro dışı kaldığı sezonda beklentilerin çok altında bir performans sergiledi.

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Tecrübeli eldivenin kontratı yine sona erdi.

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Kaptan, yakın çevresine 4. yıldızı takmadan Fenerbahçe’den ayrılmak istemediğini söylese de yönetimin kendisiyle ilgili farklı planları var.

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Fanatik'in haberine göre; 2002’den beri Sarı-Lacivertli kaleyi koruyan 37 yaşındaki file bekçisine jübile teklifi yapılacak.

6/13Birçok teklif aldı

Birçok teklif aldı

Volkan’dan futbolu bırakıp, Fenerbahçe’de profesyonel bir görevde kariyerine devam etmesi önerilecek.

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Yurt içi ve dışından teklifler alan Volkan Demirel’in Sarı-Lacivertliler’in bu talebine nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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Sarı lacivertlilerin adı dünyaca ünlü kaleci Buffon ile anılıyor. İtalyan basınından Sky İtalia'da PSG'den ayrılan ünlü kaleci ile Fenerbahçe'nin temas kurduğunu yazdı. 

9/13Emre Belözoğlu geliyor

Emre Belözoğlu geliyor

Volkan Demirel'in yakın arkadaşı Emre Belözoğlu ile ise 1 yıl kontrat yapılacağı, tecrübeli isme daha sonra idari görev verileceği kaydedildi.

10/13TOPAL AYRILIYOR MU

TOPAL AYRILIYOR MU?

TRT Spor'un haberine göre ise Antalyaspor'la oynanan ligin son maçında taraftarın protestosuna maruz kalan Mehmet Topal'ın ayrılık kararı aldığı belirtildi.

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İddiaya göre Mehmet Topal, kariyerine İspanya'da devam edebilir. Valencia'da başarılı sezonlar geçiren tecrübeli ismin geleceği de kısa zaman içinde netleşecek.

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Buffon, PSG'den böyle ayrılmıştı...

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