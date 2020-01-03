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Futbol
Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 15:17, /

Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı! Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e neler dedi?

Galatasaray'da son dakika Arda Turan gelişmesi... Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi ve transfer konusu masaya yatırıldı. Görüşmede Arda Turan'la ilgili flaş bir karar alındı. Başkan Cengiz, görüşünü Fatih Terim'e net bir şekilde iletti. İşte o diyalog ve Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...

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1Spor Arena Özel

Spor Arena Özel

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı kulüpteki sıcak gelişmeleri aldığı bilgiler ışığında 'Muhabirinden Kulis' yayınında değerlendirdi.

2TERİM VE CENGİZ BİR ARAYA GELDİ

TERİM VE CENGİZ BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray'da dün önemli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarıyla bir araya geldi.

3ARDANIN ASI KONUŞULMADI, DEFTER KAPANDI

ARDA'NIN A'SI KONUŞULMADI, DEFTER KAPANDI

Fatih Terim'in Antalyaspor maçının ardından 'Arda futbola Galatasaray'da mı veda etmeli' sorusuna 'Evet bence burada etmeli' cevabını vermişti. Fakat dünkü görüşmede Arda Turan konusunun A'sı dahi konuşulmadı. 

4CENGİZ: ARDAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

CENGİZ: ARDA'YI DÜŞÜNMÜYORUZ

Arda Turan gündemi 31 Aralık 2019 tarihinde kapandı. Sarı kırmızılı yönetim ve başkan Cengiz, Fatih Terim'le görüşerek Arda'yı takımda düşünmediklerini net bir şekilde iletti.

5GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEĞE YATIRIM

GEÇMİŞ DEĞİL, GELECEĞE YATIRIM

Bunun sebebi ise Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi takımı gençleştirmek istiyor. Nitekim Fatih Terim 'Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız' kullandı.

6ARDA DEĞİL, TAYLAN GİBİ FUTBOLCULAR...

'ARDA DEĞİL, TAYLAN GİBİ FUTBOLCULAR...'

Yönetim 'Arda'nın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil. ifadelerini kullandı. Florya'nın kapıları Arda Turan kapanırken transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Peki listede kimler var?

7GODİN, DA COSTA ve MURİLLO...

GODİN, DA COSTA ve MURİLLO...

Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da Godin ismi ortaya atılmıştı. Menajerler tarafından sarı kırmızılılara önerilen Godin'e sarı kırmızılılar sıcak bakmadı. Galatasaray yaşı 33-34 olmuş futbolcuları kesinlikle takımda düşünmüyor. Da Costa ve Murillo için de aynı şekilde girişim yok.

8ANDONE VE NZONZİ YOLCU, SARACCHI YOLDA

ANDONE VE NZONZİ YOLCU, SARACCHI YOLDA

Öte yandan Galatasaray, Rumen golcü Andone ile yabancı kontenjanından dolayı yollarını ayıracak. Andone dışında Nzonzi ile yolların ayrılması yönünde karar alınmıştı. Saracchi bugün gelecekti ama küçük bir rötar oldu. Oyuncu 5 Ocak 2020'de İstanbul'da olacak

9EMRE MORLA YOLLAR AYRILABİLİR

EMRE MOR'LA YOLLAR AYRILABİLİR

Yerli takviyelere göre Emre Mor ve birkaç farklı isimle daha yollar ayrılabilir. Ve Galatasaray 10 Ocak'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Daha sonra da Antalya'da Altay ve Adana Demirspor'la iki hazırlık karşılaşması yapılacak.

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