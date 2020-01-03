Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı! Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e neler dedi?

EMRE MOR'LA YOLLAR AYRILABİLİR Yerli takviyelere göre Emre Mor ve birkaç farklı isimle daha yollar ayrılabilir. Ve Galatasaray 10 Ocak'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Daha sonra da Antalya'da Altay ve Adana Demirspor'la iki hazırlık karşılaşması yapılacak.