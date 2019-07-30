Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son Dakika: Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor! Falcao...
Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon A kalite bir golcü ile mücadele etmek isteyen Galatasaray’ın gündemini uzunca bir süre Radamel Falcao meşgul etmişti.
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Kolombiyalı golcünün transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Falcao, Galatasaray’a transfer olacak mı? Ne zaman sözleşme imzalayacak? İşte son gelişmeler…
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Galatasaray, Falcao ile el sıkıştı
Galatasaray’ın transferdeki gözdesi Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, uzun bir süredir gündemindeki futbolcu ile el sıkıştı.
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Ajansspor golcü futbolcu ile ilgili elde ettiği son dakika bilgilerini paylaştı.
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Galatasaray, Cumartesi günü 3 yıllık anlaşma yapmış olacak
Buna göre; Galatasaray, Cumartesi günü Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma yapacak ve bu transfer resmileşmiş olacak.
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Falcao'nun Galatasaray'dan talebi var
Galatasaray, Falcao transferinde mutlu sona ulaşırken futbolcunun sarı-kırmızılılardan ise bir talebi var. Falcao, futbolu kendisi için manevi değeri yüksek olan ancak mali tablosu çok da parlak olmayan Millionarios’ta bırakmayı arzu ediyor.
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Yıldız futbolcu, bu talebini menajer Jorge Mendes aracılığıyla iletti.
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Sözleşmesini feshedebilme olanağı...
Falcao, Galatasaray’da görev yaptığı dönemde eğer Millionarios’tan bir transfer teklifi alırsa sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmak istiyor.
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ESPN Kolombiya Muhabiri Tito Puccetti, Falcao transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler:
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"Evet, Galatasaray ile Falcao anlaştı. Sözleşme 3 yıllık. Bundan dolayı çok mutlu. Bunu net şekilde söyleyebilirim."
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"Galatasaray ile anlaşmaya vardı"
"Hafta sonunda Falcao’nun sözleşmesi resmileşecek. Cumartesi-Pazar netleşecek. Sadece bir özel madde var. Onun üzerine konuşuluyor. Galatasaray anlaşmaya vardı."
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Falcao Galatasaray'da ne kadar kazanacak?
Galatasaray’dan yılda 6 milyon Euro kazanacak diye biliyorum. İmaj hakları için de ayrı bir anlaşma var. 3 yıllık bir kontrat olacak.
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"Falcao çok büyük bir transfer"
Falcao, ülkesinde bir kulübün taraftarı. O kulübün adı da Millionarios. Galatasaray ile yaptığı kontratın son yılında bir teklif gelirse serbest gitmek istiyor. Millionarios’tan bir bonservis bedeli istemesin diyor. Özel madde talebi bu. Stadyumda onu binlerce insanın beklediğini biliyor. Futbol arzusunu Türkiye’de yakalayabileceğini düşünüyor ve o açıdan mutlu. Çok büyük bir transfer.
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Diğer yandan Tancredi Palmeri'ye göre Galatasaray, yıllık 5 milyon euro maaş karşılığında Falcao ile 3 yıllığına anlaştı.