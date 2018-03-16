Son dakika formayı kaptı! İşte derbinin 11'leri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dev derbi gelip çattı... Gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde... Peki, iki ezeli rakip sahaya nasıl çıkacak. İlk 11'lerdeki sürprizler ne.
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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Ev sahibi Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok. Beraberlikte bile şampiyonluk yarışında darbe yiyecekler... Galatasaray ise Kadıköy'deki derbideki galibiyet özlemini dindirmek istiyor... İşte iki takımdan son haberler ve ilk 11'ler...
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe düzenini bozmayacak. Aykut Kocaman ilk 11'inde sürpriz yapmayacak. Aatif'ın takıma katkısından memnun olan Kocaman, Valbuena ve Mehmet Ekici'yi hamle oyuncusu olarak kenarda tutacak. Yine Soldado da hamle oyuncusu olacak. İsmail ve Janssen derbide sakatlıkları nedeniyle yoklar. Kocaman bu maçta skoru erken bulmak istiyor.
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin ilk 11’ini belirledi. Kritik 90 dakika öncesinde son çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızıılar maç saatini bekliyor. Galatasaray’da bu kez Terim’in bir sürprizi yok. Terim’in son taktik çalışmada görev verdiği ilk 11’de Atiker Konyaspor maçına göre 2 değişiklik yapacak sadece. Kart cezalısı olan Mariano’nun yerine Linnes, orta sahada ise Donk değil Fernando’nun ilk 11’de olacak. İşte iki takımın sahada yer alacak ilk 11'leri...
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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FENERBAHÇE
VOLKAN DEMİREL
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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ŞENER
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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SKRTEL
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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NEUSTADTER
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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HASAN ALİ KALDIRIM
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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MEHMET TOPAL
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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JOSEF DE SOUZA
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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DİRAR
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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GİULİANO
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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AATIF
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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FERNANDAO
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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GALATASARAY
MUSLERA
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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LİNNES
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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MAİCON
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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SERDAR AZİZ
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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NAGATOMO
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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SELÇUK
Ali Naci KÜÇÜK, Ahmet ERCANLAR, Foto: AJANSLAR
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DONK (Fatih Terim idmanda her iki futbolcuyu da oynattı. Ancak Fernando'nun yeni sakatlıktan çıkması, temponun ağır gelebileceğini düşündüğünden yüzde 51 Donk'un oynayacağı öğrenildi)