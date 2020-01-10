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Futbol
Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 21:34, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de çok konuşulan iddia Comolli, Koç...

Fenerbahçe'de Simon Falette transferinin ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yapan Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Damien Comolli depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların bazı dönemlerde yapılan transferler sebebiyle tepki gösterdiği Comolli'nin görevden alınacağı ileri sürüldü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, sosyal medya hesabından Simon Falette transferi ile ilgili sürpriz bir paylaşım yapan Damien Comolli ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.

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Ayrıca Temmuz 2018'den beri Comolli'nin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç'in görevine son verildiği belirtiliyor.

4NELER YAŞANDI

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Eintracht Frankfurt'tan yapılan Simon Falette transferi sonrasında gelen tepkilere yanıt vermek için Twitter hesabı açtı ve buradan bir açıklama yayınladı.

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Comolli'nin açıklamasının ardından Ali Koç ile arasındaki iplerin koptuğu ve deneyimli sportif direktörle yolların ayrılması yönünde karar verildiği belirtildi.

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Deneyimli sportif direktörün, Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gittiği ve başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. İşte Comolli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama

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Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.

8BAŞKANIMIZ İSTEDİ

BAŞKANIMIZ İSTEDİ

Öncelikle, başkanımız Falette'yi kiralık olarak takıma kazandırmak istedi. Başkanın böyle bir isteği olması saygı görmeli. Aynı zamanda Falette de taraftarlarımız tarafından hoş karşılanmalı.

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Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik.

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Son olarak, benim hakkımda "Rogon Ajans" haberi yapanlar ile hukuksal başvurumu yaptım ve bu yalan/saçma açıklamaları yapanlar ile yargı önünde hesaplaşacağız. Büyük Fenerbahçe Ailesi'ne en iyi dileklerimle..."

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