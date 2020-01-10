Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 21:34,
Son Dakika | Fenerbahçe'de çok konuşulan iddia Comolli, Koç...
Fenerbahçe'de Simon Falette transferinin ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yapan Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Damien Comolli depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların bazı dönemlerde yapılan transferler sebebiyle tepki gösterdiği Comolli'nin görevden alınacağı ileri sürüldü.
Ayrıca Temmuz 2018'den beri Comolli'nin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç'in görevine son verildiği belirtiliyor.
Comolli'nin açıklamasının ardından Ali Koç ile arasındaki iplerin koptuğu ve deneyimli sportif direktörle yolların ayrılması yönünde karar verildiği belirtildi.
Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklanması gereken bazı noktaları olduğunu düşündüğüm ve sosyal medyada konuşulan birtakım yanlış ifadeleri düzeltme gereği duyduğum için bu hesabı açtım.
Sosyal medyada konuşulan ve medyada çıkan "Rogon Ajans" ile olduğu varsayılan ilişki gerçeği yansıtmamaktadır. Benim onlarla hiçbir finansal bağım yoktur, sadece Luiz Gustavo ve tolga Ciğerci transferlerinde kendileriyle ilerledik.
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