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Son dakika... Beşiktaş forvetini buldu!

Cenk Tosun'u rekor bedele Everton'a gönderen Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı! İşte detaylar...

Spor Arena Haber
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Cenk Tosun'u rekor bedele Everton'a gönderen Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı! İşte detaylar...

Spor Arena Haber
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Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon Euro'luk rekor ücretle Everton'a gönderen Beşiktaş, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için bir yandan da forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyordu.

Spor Arena Haber
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Siyah-beyazlıların transfer listesinde Demba Ba, Slimani, Iheanacho, Larin gibi isimler yer alıyordu. Kartal, Atiba Hutchinson'ın geçen sezon önerdiği Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin ile anlaştı.

Spor Arena Haber
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MLS ekibi Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, dün gece mutlu sona ulaştı. 3+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Daha sonra da çarşamba günü siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacak.

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Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 12 gol atarken 3 de asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti. (Fanatik)

LarinBeşiktaştransfer haberleri

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