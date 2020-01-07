Son Dakika | Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın yeni takımı...
Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın yeni takımı merak konusu oldu. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından gözler Arda Turan'ın yeni adresine çevrildi.
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Spor Arena Detay | Galatasaray'da Fatih Terim, basın toplantısında Arda Turan konusuna açık kapı bırakmış; Mustafa Cengiz'in, Arda Turan transferinin gündemde olmadığını açıklamasına rağmen eski oyuncusunu Galatasaray'da görmek istediğini ima etmişti.
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Konuyla alakalı Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz, ben onu kullanmam. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a birçok para kazandırmışsa ben o cümleyi kurmaktan imtina ediyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.
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Fakat Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin konuyla ilgili görüşü değişmiş değil. Yönetim, bu konuda teknik heyetin tersi fikri savunuyor.
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Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" sözlerini ön plana çıkaran yönetim 'Galatasaray'ın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil." ifadelerini kullanıyor.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi." ifadeleri yer aldı.
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Bu gelişmenin ardından gözler Arda Turan'ın yeni takımına çevrildi. Tecrübeli futbolcu hangi kulüple anlaşacak? İşte olasılıklar...
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An itibarıyla bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan için üç önemli seçenek bulunuyor. Bunlardan biri Katar, diğeri ABD, son ihtimal ise Türkiye. Yani Galatasaray...
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Yıldız futbolcuya Amerika Ligi MLS takımlarının yanı sıra Arap kulüpleri de yakından takip ediyor.
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Galatasaray ihtimali ise çok küçük. Arda Turan'ın yeni adresinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor...
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GALATASARAY'IN ARDA KARARI
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Mustafa Cengiz-Fatih Terim görüşmesi sonrası yaşananları böyle aktarmıştı...