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Futbol
Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 09:22, /

Son dakika | Gündeme damga vuran iddia! Galatasaray, Arda Turan...

Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın futbol kariyerindeki bir sonraki durağı büyük merak konusuydu. Tücrebeli futbolcu ile ilgili bir son dakika transfer iddiası geldi.

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32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fatih Terim ile elini öperek barışmasının ardından Galatasaray'a transfer olması bekleniyordu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yaptığı açıklamalarla eski öğrencisinin transferine sıcak baktığını ifade etmişti.

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Ancak Arda Turan'ın sarı kırmızılı kulübe transferinin beklendiği günlerde kulüp başkanı Mustafa Cengiz tecrübeli futbolcunun transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

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Mustafa Cengiz'den gelen vetonun ardından Arda Turan'ın futbol hayatını Brezilya, Arjantin, Çin ve Katar'da sürdüreceğine dair haberler çıkmıştı.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in isteği sonrası yönetim Arda Turan konusunda takındığı olumsuz tutumdan geri adım attı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda gündemimizde değil" diyen Başkan Mustafa Cengiz için "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" yorumunu yapmıştı. Süreç hem Arda hem de Terim lehine işledi.

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Henry Onyekuru sıtma olup hastanede tedavi altına alındı, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmadı. Ve Arda'ya Florya yolu açıldı.

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Bireysel çalışmalarına devam eden milli futbolcunun, resmen G.Saraylı olacağını bildiren KAP açıklamasının bir iki gün içinde yapılacağı bilgisine ulaştı. Cimbom, ligde oynanacak Denizlispor maçı öncesinde Arda'nın transferine noktayı koyacak.

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32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.

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