Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 09:22,
Son dakika | Gündeme damga vuran iddia! Galatasaray, Arda Turan...
Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın futbol kariyerindeki bir sonraki durağı büyük merak konusuydu. Tücrebeli futbolcu ile ilgili bir son dakika transfer iddiası geldi.
Ancak Arda Turan'ın sarı kırmızılı kulübe transferinin beklendiği günlerde kulüp başkanı Mustafa Cengiz tecrübeli futbolcunun transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in isteği sonrası yönetim Arda Turan konusunda takındığı olumsuz tutumdan geri adım attı.
Henry Onyekuru sıtma olup hastanede tedavi altına alındı, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmadı. Ve Arda'ya Florya yolu açıldı.
32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.
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