Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 12:56,
Son Dakika | Arda Turan sürprizi! Yeni adresi.. | Transfer Haberleri
Galatasaray paylaşımıyla bu sezon için sarı kırmızılı takımın defterini kapatan Arda Turan'ın yeni adresi netleşiyor...
Ara transfer döneminde Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Arda Turan'ı yeniden Galatasaray'a kazandırmak için özellikle Fatih Terim büyük çaba harcamıştı.
Her fırsatta Arda'nın Galatasaray'ın bir değeri olduğuna dikkat çeken Fatih Terim'e Mustafa Cengiz ve yönetimi karşı çıkarken, "Bu kardeşimizle ilgili bize gelmiş bir şey yok. Teknik ekibimize ve hocamıza da telefonla ve sözlü ilettik ki konu gündemimizde yok. Şu anda da ifade ediyoruz ki bu kardeşimiz planlarımız arasında yok. Ben bunu söylemekten bıktım." açıklamasını yaptı.
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Fatih Terim de Cengiz ve yönetimin bu çıkışı üzerine “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray” şeklinde bir tweet attı. Arda Turan ise "Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun İçimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın başarısı için olacak." sözleriyle açıklamasında eski hocasına özel bir yer ayırdı.
Ara transfer döneminde Brezilya basını çarpıcı iddialar ortaya atmış ve Arda'nın Palmeiras ve Flamengo ile görüşme halinde olduğunu yazmıştı. Arjantin basınına yansıyan haberlerde ise Boca Juniors'un oyuncuyla temasta olduğu yazıldı.
Arda Turan için yurt içi seçenekleri de bulunuyor. Süper Lig tarafında Kasımpaşa ve Antalyaspor'un tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyor.
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