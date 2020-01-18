Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 07:33,
Son Dakika | Ahmet Bulut, Arda Turan bombasını patlattı! | Galatasaray transfer haberleri
Başakşehir'le yolları ayrılan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan son dakika açıklaması geldi. Bulut, Arda'yı transfer etmek isteyen iki kulübün olduğunu duyurdu.
Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde Flamengo, Palmerias ve Boca Juniors ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'la ilgili beklenen açıklama geldi.
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2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 senelik aranın ardından sonra dönmek isteyen Arda'nın sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmediği ve sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul ettiği iddia edilmişti.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcu, Filipe Luis'le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo'yla masaya oturduğu iddia edildi.
Haberin detayında Arda'nın da böyle bir isteği olduğu belirtilirken tecrübeli futbolcu hakkında geniş bir içerik hazırlanmıştı.
Cengiz, 'Galatasaray'ın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil." ifadelerini kullanmıştı.
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