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Futbol
Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 07:33, /

Son Dakika | Ahmet Bulut, Arda Turan bombasını patlattı! | Galatasaray transfer haberleri

Başakşehir'le yolları ayrılan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan son dakika açıklaması geldi. Bulut, Arda'yı transfer etmek isteyen iki kulübün olduğunu duyurdu.

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Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde Flamengo, Palmerias ve Boca Juniors ile de anılmıştı. Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi takımların formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'la ilgili beklenen açıklama geldi.

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Arda Turan'ın ismi geçtiğimiz günlerde Flamengo, Palmerias ve Boca Juniors ile de anılmıştı. Bunların dışında Katar ve Amerika da tecrübeli isim için alternatifler arasındaydı.

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2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 senelik aranın ardından sonra dönmek isteyen Arda'nın sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmediği ve sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul ettiği iddia edilmişti.

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Başakşehir'le yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Bulut, Arda Turan'ı isteyen 2 kulüp olduğunu ifade ederken, önceliklerinin Galatasaray olduğunu açıkladı.

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Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcu, Filipe Luis'le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo'yla masaya oturduğu iddia edildi.

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Ancak menajer Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı. Aynı şekilde Arjantin basını da Arda Turan, Boca Juniors ile görüşme halinde olduğunu sayfalarına taşımıştı.

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Haberin detayında Arda'nın da böyle bir isteği olduğu belirtilirken tecrübeli futbolcu hakkında geniş bir içerik hazırlanmıştı.

8MUSTAFA CENGİZ ARDAYA YANAŞMIYOR

MUSTAFA CENGİZ ARDA'YA YANAŞMIYOR

Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz'in ise bu konudaki tavrı ise net olmuştu. Sarı kırmızılı yönetim ve başkan Cengiz, Fatih Terim'le görüşerek Arda'yı takımda düşünmediklerini  iletmişti.

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Cengiz, 'Galatasaray'ın gündeminde Arda değil, Taylan gibi futbolcular var. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Galatasaray'ın geleceği Arda Turan değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Terim ise Cengiz'in sözlerine, "Bana göre Arda Turan futbolu Galatasaray’da bırakmalı. Biri hak edecekse bu Arda Turan’dır” şeklinde cevap vermişti.

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ARDA'NIN BARCELONA'DAKİ GOLLERİ

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