Spor Arena Dış Haberler
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 12:43,
Son Dakika | ABD basını duyurdu! Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki helikopter anlaşması...
Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Spor Arena Dış Haber | Kobe Bryant'ın ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğarken flaş gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Önce kule ve helikopterin pilotu arasındaki konuşma gün yüzüne çıkmıştı.
Bu anlaşmanın detaylarını ise People dergisine konuşan, aileye yakın olduğu belirtilen ama ismini vermek istemeyen birisi açıkladı.
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