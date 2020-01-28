Son Dakika | ABD basını duyurdu! Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki helikopter anlaşması...

Kobe Bryant, röportajında ''Arabayla gittiğimde trafikte 2 saat kalıyordum. Böyle olunca kızlarımın okul gösterileri gibi şeyleri kaçırıyordum. Bu yoğunlukta hem antrenmanlarımı yapabilmek hem de aileme zaman ayırabilmek için bir çözüm yolu bulmalıydım.'' sözlerini kullanıyor...