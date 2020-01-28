MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | ABD basını duyurdu! Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki helikopter anlaşması...
GeriBasketbol Son Dakika | ABD basını duyurdu! Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki helikopter anlaşması...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Basketbol
Spor Arena Dış Haberler
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 12:43, /

Son Dakika | ABD basını duyurdu! Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki helikopter anlaşması...

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor Arena Dış Haber | Kobe Bryant'ın ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğarken flaş gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Önce kule ve helikopterin pilotu arasındaki konuşma gün yüzüne çıkmıştı.

2

Bugün ise Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme ortaya çıktı. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.

3

Bu anlaşmanın detaylarını ise People dergisine konuşan, aileye yakın olduğu belirtilen ama ismini vermek istemeyen birisi açıkladı.

4

Aileye yakın kişinin yaptığı açıklamada eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söyledi ve ''Bu sayede eşi Vanessa ve kızları Natalia (17), Bianka (3) ve Haziran 2019’da doğan Capri hayatta kaldı.'' dedi.

5

Öte yandan Kobe Bryant'ın neden helikopter kullandığını anlattığı röportajlar bir kez daha akıllara geldi.

6

Efsane ismin özel helikopter kullanmaya 2006 yılında başladığı biliniyor. Kobe, 2018'de Alex Rodriguez'e röportaj vermiş, neden helikopter kullandığını anlatmıştı.

7

Kobe, Los Angeles'ın bunaltan trafiği ve ailesine daha çok zaman geçirmek için helikopter kullandığını şu sözlerle anlatmıştı...

8

Kobe Bryant, röportajında ''Arabayla gittiğimde trafikte 2 saat kalıyordum. Böyle olunca kızlarımın okul gösterileri gibi şeyleri kaçırıyordum. Bu yoğunlukta hem antrenmanlarımı yapabilmek hem de aileme zaman ayırabilmek için bir çözüm yolu bulmalıydım.'' sözlerini kullanıyor...

9

Kobe'nin ayrıca yakın çevresine sadece Ara Zobayan ile uçarım dediği belirtiliyor.

10

Trajik kazada helikopteri pilot Ara Zobayan kullanıyordu. Ses kayıtlarına göre Zobayan'ın hatalı olduğu gelen bilgiler arasındaydı...

11

600 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen basketbol efsanesi, 2016'da emekliye ayrıldıktan sonra da seyahatleri için helikopter ve pilot kiralamaya devam etti. Kaza geçirdiği sabah da her zaman kullandığı helikopterin içerisindeydi.

12
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi