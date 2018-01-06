« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Sol bekte onu göreceğiz... Fener işi bitiriyor!
Futbol

Sol bekte onu göreceğiz... Fener işi bitiriyor!

Sarı lacivertliler transfer için gaza bastı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6

Robin van Persie ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Orta saha, forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler aradığı sol beki de buldu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6

Sol bek transferi için büyük enerji harcayan Fenerbahçe'de listeye yeni bir isim girdi... Bir süredir Zenit formasını giyen Criscito ile temasta olan Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'lı Cristian Ramirez'i de gündeme aldı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6

Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği, yöneticilerin 1-2 gün içinde Ramirez'in menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. 23 yaşındaki Ramirez, Rusya Ligi'nde bu sezon oynadığı 14 maçta 1 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6

Yüzde 84 pas yüzdesiyle oynayan genç sol bek, maç başına 0.7 top kapma ve 0.5 isabetli orta yüzdesi yakaladı. Ekvadorlu yıldız, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nde Krasnodar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Ramirez'e daha sıcak bakıyor ve bu oyuncunun Fenerbahçe forması giyme ihtimali de bir hayli fazla. (Takvim)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
RamirezFenerbahçeTransfer Haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER