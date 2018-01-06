Sol bekte onu göreceğiz... Fener işi bitiriyor!

Robin van Persie ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Orta saha, forvet arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler aradığı sol beki de buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sol bek transferi için büyük enerji harcayan Fenerbahçe'de listeye yeni bir isim girdi... Bir süredir Zenit formasını giyen Criscito ile temasta olan Sarı-Lacivertliler, Krasnodar'lı Cristian Ramirez'i de gündeme aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ekvadorlu futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği, yöneticilerin 1-2 gün içinde Ramirez'in menajeriyle bir araya geleceği öğrenildi. 23 yaşındaki Ramirez, Rusya Ligi'nde bu sezon oynadığı 14 maçta 1 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yüzde 84 pas yüzdesiyle oynayan genç sol bek, maç başına 0.7 top kapma ve 0.5 isabetli orta yüzdesi yakaladı. Ekvadorlu yıldız, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'nde Krasnodar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Aykut Kocaman, Ramirez'e daha sıcak bakıyor ve bu oyuncunun Fenerbahçe forması giyme ihtimali de bir hayli fazla. (Takvim)