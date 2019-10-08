Şoku birlikte yaşadılar! Cenk ve Mesut...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞoku birlikte yaşadılar! Cenk ve Mesut...
GeriFutbol Şoku birlikte yaşadılar! Cenk ve Mesut...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Foto: DepoPhotos
08 Ekim 2019 - 20:59,

Şoku birlikte yaşadılar! Cenk ve Mesut...

İngiliz The Sun Gazetesi, Premier Lig'de 8. haftaya kadar en kötü performans sergileyen futbolculardan kurulu ilk 11 düzenlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Toplam bonservis bedeli 248 milyon pound olan ilk 11 şu şekilde...

2JOE HART

JOE HART

Burnley - Kaleci | Bonservis bedeli: 3.5 milyon pound

3MARCOS ROJO

MARCOS ROJO

Manchester United - Defans | Bonservis bedeli: 16 milyon pound

4SHKODRAN MUSTAFİ

SHKODRAN MUSTAFİ

Arsenal - Defans | Bonservis bedeli: 35 milyon pound

5BEN GIBSON

BEN GIBSON

Burnley - Defans | Bonservis bedeli: 15 milyon pound

6VICTOR WANYAMA

VICTOR WANYAMA

Tottenham - Orta saha | Bonservis bedeli: 12.5 milyon pound

7PHIL FODEN

PHIL FODEN

Manchester City - Orta saha | Altyapı

8MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL

Arsenal - Orta saha | Bonservis bedeli: 42.5 milyon pound

9XERDAN SHAQİRİ

XERDAN SHAQİRİ

Liverpool - Orta saha | ﻿Bonservis bedeli: 13.5 milyon pound

10CHRİSTİAN PULISIC

CHRİSTİAN PULISIC

Chelsea - Orta saha | Bonservis bedeli: 58 milyon pound

11KELCHI IHEANACHO

KELCHI IHEANACHO

Leicester City - Forvet | Bonservis bedeli: 25 milyon pound

12CENK TOSUN

CENK TOSUN

Everton - Forvet | Bonservis bedeli: 27 milyon pound

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Şoku birlikte yaşadılar! Cenk ve Mesut...
Tarihin en güçlü tayfunlarından birisi sporu da etkiledi!
Fenerbahçeli Adil Rami yeni sevgilisiyle yakalandı! O anlar...
Ahmet Dursun'un mutlu günü