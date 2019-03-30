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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30 Mart 2019 - 14:38,

Şoke eden gerçek! Uçak düşmeden önce pilot...

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ödeme krizi devam ediyor. Öte yandan uçağın pilotuyla ilgini şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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İki ay önce uçağı düşen Sala'yla ilgili olarak oyuncunun eski kulübü Nantes ile yeni kulübü Cardiff City arasında çatışma yaşanıyor.

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17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşen transfere rağmen Cardiff City 'transferin gerçekleşmediğini' öne sürerek ödeme yapmayacağını FIFA'ya bildirmişti.

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Nantes ise Galler kulübüne tepki göstererek parasını istiyor.

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Cardiff City sözleşmenin yasal olarak bağlayıcılığı olmadığı konusunda ısrar ederken Nantes kulübü yeni bir belgeyle ortaya çıktı.

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Nantes bu belgeyi göstererek Cardiff City'den 17 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeniden talep etti.

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Fransız kulübü, Emiliano Sala transferinin kurallara uygun olarak yapıldığını ve 21 Ocak'ta uçağın kaybolduğu andan 3 saat önce transferin onaylandığını açıkladı.

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Fransa Futbol Federasyonu'nun 21 Ocak 2019'da Fransa saatiyle 18.30'da transfer belgeseni onayladığı ortaya çıktı.

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BBC'nin haberine göre David Ibbotson'un renk körü olduğu ve bu durumun onu gece uçak kullanmaktan alıkoyduğu ortaya çıktı.

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28 yaşındaki Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 21 Ocak'ta Manş Denizi'ne düşmüştü.

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