Şok sözler: 'Ersun Yanal'a 10 transfer lazım'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada bitirerek tarihinin sportif olarak en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe için flaş sözler...
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İşte sarı lacivertli ekip için kurtuluş reçetesi ve öneriler...
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TRANSFER ZORUNLULUK DEĞİL
Antalya maçındaki takıma göre yorum yapacak olursak Ersun hocanın 10 oyuncu alması lazım. Ama bu oyuncuların gerçek performanslarını ortaya çıkartabilirse ve bir takım yaratırsa bence hiç oyuncu almasa da olur. Şu unutulmasın ki geçen seneki defans da buydu. Ve bu defans birçok maçta rakibe neredeyse şut çekme imkanı vermeden maçı bitiriyordu. Yani sorun takım savunmasında. Jailson dönünce biraz rahatlama olur. (İlker Yağcıoğlu)
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2-3 TAKVİYE YAPACAKLARDIR
F.Bahçe'nin hem oyun hem de oyuncu kalitesi düşük... Transfer imkanları sınırlı olduğu için başarıyı getirecek tek şey, oyun kalitesini yüksetmek... Ersun hoca bunu Türkiye'de en iyi bilenlenden. İlk önemseyeceği şey fizik güç olarak takımı belli bir seviyenin üstüne çekmek olacak. Ersun hoca muhakkak, 2-3 nokta transfer yapmaya çalışacaktır. Önceliğin orta sahaya verilmesi, bu bölgenin pas kalitesinin arttırılması şart. (Gürcan Bilgiç)
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BİRLİKTE OYNAYAMIYORLAR
Baktığınızda kadro kalitesi olarak F.Bahçe'de önemli isimler var. Birlikte oynayamıyor Fenerbahçe... O formanın ağırlığını sahaya yansıtamıyorlar. Ersun hoca bunun üzerinde çalışacaktır. Özgüven, bu takıma en iyi transfer olur. Fenerbahçe'nin merkez stoperleri iyi değil. Ayakları iyi değil iyi de uyum sağlayamıyor. Stoperin teknik olması gerekir. Serdar Aziz de çare olmaz... İlla transfer yapılacaksa iyi bir stoper şart. (Oktay Derelioğlu)
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SAMANDIRA RUHU GERİ GELMELİ
Usta otoritelerin üzerinde durduğu bir başka konu ise Samandıra'da kaybolan ruh... Otoritelere göre Ersun Yanal ve yönetim bir an önce Samandıra'ya yeniden çeki düzen vermeli. Volkan Ballı'nın dönüşünü olumlu bir hamle olarak gören otoriteler, af kararlarının da olumlu hava getireceği görüşünde.
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Liverpool adım adım şampiyonluğa koşuyor!
Premier Lig'in namağlup lideri Liverpool, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta, Arsenal'i 5-1 yendi. Kırmızılar gelecek hafta son şampiyon Manchester City'ye konuk olacak...