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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena Dış Haberler
23 Ekim 2019 - 16:16,

Şok ölümün ardından boksta tarihi karar!

Boks tarihinde devrim olacak bir karar geliyor...

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Boks dünyası son dönemde 4 boksörün ölümüyle sarsıldı.

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Son olarak Amerikalı ünlü boksör Patrick Day'in ölümü tüm spor dünyasını derinden etkilemişti.

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Day, nakavt olmasının ardından 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Son günlerde gelen kötü haberlerin ardından harekete geçildi.

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Profesör Mike Loosemore, boksörleri alabileceği ölümcül darbeleri anında bilgisayara aktaran özel bir ağızlık kullanmaya çağırdı.

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Loosemore, bu sayede bir boksörün ne tür darbelere maruz kaldığını ve maça devam edip edemeyeceğinin ölçümlenebileceğini söyledi.

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Doktorun bu çağrısına İngiliz Boksu Denetim Kurulu da destek verdi.

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Aynı zamanda Anthony Joshua'nın dokturu olan Loosemore, yeni geliştirdiği eldivenin ilk olarak Anthony Joshua ve Andy Ruiz JR maçında kullanmak istediğini belirtti.

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Bu yeni sistemin, boks tarihinde bir devrim yaratacağı söyleniyor.

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İngiliz Boksu Denetim Kurulu, insan sağlığının daha önemli olduğuna vurgu yaparken yeni eldivenlerin hazır olur olmaz kullanılacağını kaydetti.

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Patrick Day'in dışında Maxim Dadashev, Hugo Santillan ve Boris Stanchov, kısa bir zaman öncesinde hayatlarını kaybetmişti.

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Dört boksör de ringde aldığı darbeler sonucu ölmüştü...

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