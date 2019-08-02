Slovenya'da Malatyaspor'a küstah saldırı! Tercüman çevirmek istemedi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'deki ikinci sezonunu 5. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı elde eden sarı-siyahlı takım, 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eledi. Geceye damga vuran olay ise tercümanın sözleri oldu...
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Malatya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken Malatya temsilcisi, deplasmandaki rövanş müsabakasında Adis Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümleri büyük mücadeleye sahne olurken Yeni Malatyaspor skoru koruyarak turu geçen taraf oldu.
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Fakat karşılaşma sonunda istenmeyen görüntüler oluştu...
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TRT Spor'a konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur atlamak Türk takımları için zor." dedi.
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IRKÇI SALDIRI
Yalçın, "Kalecimize ırkçı şeyler yaptılar, soyunma odasında ağlıyordu. Kenardan maymun hareketi mi ne, ırkçı bir şey yapmışlar kalecimize... Avrupa'da bu tarz durumların yaşanması bizi üzüyor." diye konuştu.
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Soyunma odasında büyük üzüntü yaşayan Farnolle'yi takım arkadaşları ayağa kaldırmak istemedi.
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Irkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi. Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan ve Yeni Malatyaspor'un 1-0 kazanarak tur atladığı maçta, Sloven taraftarların ırkçı saldırılarısına uğrayan Farnolle, AA muhabirine açıklamada bulundu.
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Beninli file bekçisi, "Çok zor bir durum. Diğer tarzda baskıları bütün futbolcular yaşar ama bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar. Böyle şeylerin tekrarlanmamasını umut ediyorum." diye konuştu.
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Taraftarların davranışını anlatan Farnolle'ün sözlerinden etkilenen takım tercümanı Damir Ibric, açıklamanın devamını çevirmek istemediğini söyledi.
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Ibric, "Bunu çevirmek istemiyorum. Bu utanılacak bir şey. İnsanlara örnek olacak bir şey değil. Olayı kınıyorum. Utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Farnolle, ne yapıldığını söyledi. Onun söylediklerini çevirmek istemiyorum çünkü hiçbirini hak etmedi." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan mücadeleyi TRT Spor'dan takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Malatyaspor'un "MAL" şeklinde kısaltılmasına tepki gösterdi.
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Ancak bu durum TRT ile ilgili değildi...
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Karşılaşmayı anlatan spiker Levent Özçelik yayın sırasında konuyla ilgili, "Malatyalı taraftarlarımızın özellikle Yeni Malatyaspor'un isminin kısaltılma şekliyle ilgili olarak serzenişlerini duydum. Bu kısaltma TRT tarafından değil, Slovenya yayıncı kuruluşu tarafından yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.
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Malatyaspor, bir sonraki turda Partizan ile karşılaşacak.
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Sırbistan temsilcisi Partizan, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Galler ekibi Connah's Quay Nomads'ı 3-0 yenerek 3. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.
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İlk maç 8 Ağustos Perşembe günü Belgrad'da, rövanş maçı ise 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak.
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"Tur atladığımız için çok mutluyuz"
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.