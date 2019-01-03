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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Slimani'nin yerine geliyor! F.Bahçe o golcünün işini bitirdi...
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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
03 Ocak 2019 - 22:50,

Slimani'nin yerine geliyor! F.Bahçe o golcünün işini bitirdi...

Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu.

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Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte tecrübeli hocadan gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlerde öncelik stoper ve forvet transferi. Slimani'nin yerine gelecek isim de belli oldu...

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Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

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İspanyol golcü Roberto Soldado ise bu sezon yalnızca 10 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde 6 maç ceza almış ve uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

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İsviçre'nin Zürih ekibinden 2.6 milyon euro'ya transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Michael Frey, forvet rotasyonundaki en golcü isim konumunda. İsviçreli forvet, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde birçok golcü adayı bulunurken teknik direktör Ersun Yanal'ın bir numaralı hedefinin Mbwana Samatta olduğu belirlendi.

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Yanal'ın yönetime verdiği transfer raporunda 26 yaşındaki Samatta'nın adını en üste yazdığı ve "Emenike kadar güçlü, Sow kadar golcü" notunu düştüğü ortaya çıktı. Belçika'nın Genk takımında oynayan Tanzanyalı futbolcu bu sezon 31 maçta 21 gol attı. Samatta, Avrupa Ligi'nde Genk'in Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol atıp ,1 asist yapmıştı.

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Kariyerine ülkesinin Simba SC takımında başlayan Tanzanyalı forvet, 2015 yılında TP Mazembe'den Genk'e 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Golcü oyuncu bu sezon Genk formasıyla çıktığı 31 maçta 24 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro. Samatta'nın sarı lacivertli formayı giymesine ve yönetimin bu transferi Yanal'ın ısrarları üzerine bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Samatta'nın Genk ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)

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"Büyük bir camiada olduğumuz anlayalım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2. devre kamp çalışmaları öncesi futbolcularına motivasyon konuşması yaptı.

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