Skandalın ardından şok karar! Kaçıyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sporseverleri şok eden skandal derbi sonrası Komşu bir kez daha çatırdadı....
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Panathinaikos'un olaylarıyla ünlü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, rahat durmayarak çirkin bir harekete imza atmıştı...
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Olympiakos Basketbol Takımı, Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle sahayı terk edip maça çıkmama kararı almıştı...
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Olympiakos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandala imza atarak rakip takım benchine kırmızı bir kadın iç çamaşırı bıraktı.
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Olympiakos Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.
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Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise rakip takımın aldığı bu karar sonrası "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar." demişti.
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Tüm bu yaşananların ardından Komşu, bir kez daha çatırdadı...
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Yunanistan Kupası sonrası Panathinaikos-Olympiakos arasında yaşanan gerilim başka bir boyuta ulaştı.
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Olympiakos’un, Yunan ligini terk edip Adriyatik Ligi yönetimine resmi mektup gönderdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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Kırmızı beyazlıların yerel ligden ayrılarak, Adriyatik Ligi’nde oynamak istediği ve bunun için girişimlerini hızlandırdığı belirtilmişti.
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Dış kaynaklı haberlere göre; ise Olympiakos, ABA’ya ligdeki pay sahiplerinin durumundan ve organizasyon kurallarına kadar detaylı bilgi istedi.
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ABA CEO’su Kresimir Novosel ise yaptığı açıklamada, ”Olympiakos’un bizimle temasa geçtiği doğru. Bizimle olan ilgileri gönderdikleri mektupla resmiyete döküldü.” dedi.
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Panathinaikos'un başkanı, daha önce de Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic'i hedef alan açıklamalar yapmıştı.
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Skandal başkan Giannakopoulos, ''Obradovic hakkında bana soru sorarsanız cevap vermemem lazım. Eğer cevap verirsem ömür boyu ceza alırım. Benin için o andan itibaren Obradovic insan olarak öldü." ifadeleriyle olay olmuştu...
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Fenerbahçe'nin Sırp antrenörü ise bu sözlere herhangi bir cevap vermeyerek konuyu uzatmadı.
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Zeljko Obradovic'in Panathinaikos ile Euroleague şampiyonlukları şöyleydi;2000-Panathinaikos2002-Panathinaikos2007-Panathinaikos2009-Panathinaikos2011-Panathinaikos