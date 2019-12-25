Skandal aşkı açıkladı! Ünlü futbolcu boşandığı eşinin yeğeniyle...

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila'nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Bu cumartesi, Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.
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Camila, Hulk'un eski eşinin en sevdiği yeğeniydi. İkilinin sosyal medyada birlikte olduğu sevgi sözcüklerinin dolu olduğu birçok paylaşım yer alıyor.
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Iran'ın yeğeni Camila ile birlikte çektirdiği fotoğraflar halen sosyal medya hesabında duruyor.
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Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler."
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"Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” ifadelerini kullandı. (Fanatik)