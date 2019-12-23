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Futbol
23 Aralık 2019 - 13:41,

Skandal aşk! Yıldız futbolcunun eşi ve dünya ünlü boksör...

Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez bu kez futbol dışı bir haberle gündem oldu.

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Riyad Mahrez'in 26 yaşındaki eşi Rita Mahrez'in, ünlü İngiliz boksör Anthony Joshua ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

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The Sun'da yer alan habere göre; 28 yaşındaki Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez'in ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile bir gece kulübünde sasimi bir şekilde görüldüğü öne sürüldü.

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Görgü tanıklarına göre; Anthony Joshua'nın Rita'yı VIP masasına davet ettiğini, ikilinin kısa sürede samimi olduğu belirtildi.

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Yine görgü tanığının iddiasına göre Rita Mahrez ve Anthony Joshua'nın öpüştüğünü ve Rita'nın Joshua'nın kucağına oturdu.

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Kulüp sahibinin Anthony Joshua'ya Rita'nın ünlü futbolcu Riyad Mahrez'in eşi olduğunu söylemesinin ardından, İngiliz boksörün Rita'dan uzaklaştığını ve ikilinin dana sonra arkadaşları ile mekandan ayrıldıkları ifade edildi.

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İki çocukları bulunan Mahrez çiftinin boşanma konusunda anlaşmaya vardıkları ve birbirlerinden 200 mil uzakta yaşadıkları ileri sürüldü.

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30 yaşındaki Anthony Joshua'nın Ağustos ayında bir başka boksör Deontay Wilder'ın eski eşi Jessica Scales ile Manchester'da bir mulüpte flört ederken görüldüğü haberleri çıkmıştı.

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Josua, Dünya Ağır Sıklet Boks Unvan Maçı'nda geçtiğimiz haziran ayında nakavtla mağlup olduğu Andy Ruiz’i puanla yenerek rövanşı alarak şampiyon olmuştu.

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Riyad Mahrez'in Burnley'e attığı harika golü izlemek için videoya tıklayınız...

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