"Sizi kurtarıyoruz" dediler, Arda'yı bitirdiler!

Başakşehir, Arda Turan transferinde geri sayıma başladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Katalan deviyle, turuncu lacivertlilerin yaptığı pazarlıkta ise konuşulan hassas bir konu transferin çözümlenmesine yetti... İşte o görüşmenin detayı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli futbolcunun olumlu yanıtı sonrası Barça ile yürütülen pazarlıklar da nihayete erdi. Başakşehir'in Arda'yı 1.5 sezon kiralama fikrine ilk etapta sıcak bakmayan Katalan temsilcisi, "10 milyon Euro verin, Arda'nın tapusunu alın" ısrarındaydı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başakşehir cephesi, dün şu sözlerle rest çekti: "Sizi vergiler dahil 20 milyon Euro'dan kurtarıyoruz. Üstelik oyuncunun bonservisi sizde kalıyor."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son teklif Barça'nın inadını kırarken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün avukatları ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la bu sabah İspanya'ya uçacak ve transferi resmileştirecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın özel uçakla İstanbul'a gelmesi hatta uçaktan Başakşehir forması ile inmesi bekleniyor. Arda'nın menajeri Ahmet Bulut da oyuncusunun Başakşehir'e imza atacağını ilan etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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A Spor'a konuşan Bulut, "Başakşehir'e 'evet' dedik. Barcelona da yarın (bugün) yüzde 99 'evet' diyecek. Küçük pürüzler kaldı" açıklamasını yaptı. (Sabah)