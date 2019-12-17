Sivasspor'dan 1,9 milyon TL'lik şampiyonluk hamlesi

MERT HAKAN 350 BİN TL Kırmızı-beyazlılar şimdi dev ekiplerin peşinde olduğu Emre Kılınç için Boluspor'a bir dönem 900 bin TL, Mert Hakan için ise Menemenspor'a 350 bin TL öderken, Fenerbahçe karşısında golünü atan Fernando için ise Porto'ya sadece 100 bin Euro yani yaklaşık 650 bin TL kiralama bedeli ödedi.