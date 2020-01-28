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GeriFutbol Sivasspor-Rizespor maçına Yasin Öztekin damga vurdu! Sosyal medyayı salladı
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 23:41, /

Sivasspor-Rizespor maçına Yasin Öztekin damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Sivasspor'un Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maça ev sahibi ekibin yeni transferi Yasin Öztekin damgasını vurdu.

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Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin 60. dakikasında geriye düşen Sivasspor'da sahneye çıkan isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli yıldız, 90+. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

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Yasin Öztekin attığı bu golle sosyal medyayı salladı. İşte Yasin Öztekin için yapılan paylaşımlar...

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