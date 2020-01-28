Sivasspor-Rizespor maçına Yasin Öztekin damga vurdu! Sosyal medyayı salladı
Sivasspor'un Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maça ev sahibi ekibin yeni transferi Yasin Öztekin damgasını vurdu.
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Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
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Mücadelenin 60. dakikasında geriye düşen Sivasspor'da sahneye çıkan isim Yasin Öztekin oldu. Tecrübeli yıldız, 90+. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.
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Yasin Öztekin attığı bu golle sosyal medyayı salladı. İşte Yasin Öztekin için yapılan paylaşımlar...