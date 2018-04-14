Sivasspor - Fenerbahçe maçında kamera krizi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Ekrana yansımayan detaylar, foto muhabirlerinin objektiflerinden kaçmadı!
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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İşte detaylar...
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Cezası biten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor deplasmanında maçı tribünde seyretti. Bir yandan seçim çalışmalarını yürüten sarı-lacivertlilerin başkanı sakin mizacıyla dikkat çekti.
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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İki Brezilyalı arkadaş Robinho ve Fernandao maçtan önce kucaklaştı. İki oyuncu da mücadeleye 11'de başlamadı. Robinho'nun Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başlamaması eleştiri konusu oldu. Brezilyalı 52. dakikada Hakan Arslan yerine oyuna dahil oldu.
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Aatıf Chahechouhe sarı-lacivertlileri öne geçiren ilk golü attı. Eski takımına karşı fileleri sarsan Faslı oyuncu gol sevincinde bulunmadı. Aatıf'ın bu hareketi Sivasspor tribünlerince olumlu karşılandı ve Aatıf alkışlandı.
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Maç öncesinde ise kameraman krizi yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kameranın kulübeye çok yakın olmasına serzenişte bulundu. Kamera kurulduğu için bir çözüm bulunamadı.
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Maç başlarken yayıncı kuruluşun sabit orta kamerası Fenerbahçe teknik ekibinin tam önündeydi. Aykut Kocaman karşı kaleyi göremediği için uzun süre kameranın yerine itiraz etse de kameranın sistemi kurulu olduğu için maç bu şartlada başladı.
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Uzun süreden sonra kadroya alınan Vincent Janssen kulübede keyifsiz gözüktü. Aykut Kocaman, ikinci yarda Fernandao'yu sahaya sürerken Hollandalı'ya şans gelmedi.
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Mücadeleden geriye bu kareler kaldı... İşte maçtan çok özel anlar...
Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Foto: Süleyman ARAT, DHA, AA, İHA
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Yıldırım ve Kocaman'a havaalanında şok tepki! Sivasspor maçı için Sivas'a giden Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman tepkiyle karşılandı. İzlemek için videoya tıklayınız...