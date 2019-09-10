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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena
10 Eylül 2019 - 17:58,

Sırbistan'da deprem! Bogdanovic'in gözyaşları...

A Milli Takım'ın da yer aldığı FIBA Dünya Kupası'nda bugün, dünyayı şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.

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Sırbistan'da Arjantin'e elenmenin şoku yaşanıyor.

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Turnuvanın favorilerinden gösterilen, hatta ABD'yi yenebilecek tek takım olarak lanse edilen Sırbistan büyük bir sürprize imza attı.

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Sırplar, ağır favori olarak çıktıkları FIBA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Arjantin'e mağlup oldu.

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Mücadelenin ardından en büyük üzüntüyü yaşayan isim ise eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic oldu.

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Bogdan, maçtan sonra flaş röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

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NBA'de Sacramento Kings forması giyen Bogdanovic, "Arjantin nasıl bir takım olduğunu bize gösterdi. Basketbol bir takım sporu. Ne yazık ki bunu son iki maçta tecrübe ettik." dedi.

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Bogdanovic açıklamalarına şöyle devam etti.

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"Çeyrek final maçlarında herkes her takımı yenebiliyor. Arjantin, her anlamda bizden iyiydi. Bir şekilde maça tutunduk ama son bölümü oynayamadık."

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Sırp yıldız, "Bu mağlubiyetten sonra toparlamamız gerekiyor. Bu oyunu seviyoruz ve beşinci maçı yakışır şekilde oynamalıyız. Sırbistan için oynamayı çok seviyorum."

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