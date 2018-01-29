Sinan Engin'den gündeme dair bomba sözler

Ünlü yorumcu Sinan Engin, Spor Arena'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. İşte Engin'in ilgi çekici sözleri...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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İşte Sinan Engin ile yaptığımız söyleşi...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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-Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının sonrası Vagner Love transferi Beşiktaş’a neler kazandırır?
Vagner Love şartlara göre doğru yapılmış bir transfer. Türkiye Ligi'nde kendini kanıtlamış bir oyuncu. Beşiktaş bu transferi yapmak zorundaydı. Negredo'nun sakatlık durumunda oynatacağı başka bir forveti yoktu Beşiktaş'ın. Love maddi şartlar göz önüne alındığında doğru bir transfer. Türkiye Ligi'nde çok gol atmış bir oyuncu, Beşiktaş'ta da bu gollerine devam edecektir.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş’ın başka bir transfere ihtiyacı var mı?
Beşiktaş'ın başka transfere ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın en büyük transferi kendi oyuncularının performanslarını artırmak olacak... Mesela Talisca son zamanlardaki gibi oynarsa, performansını artırırsa en büyük transferidir Beşiktaş'ın. Bunun dışında Beşiktaş zaten stopere Vida'yı alarak büyük bir transfer yaptılar. Dolayısıyla bu kadronun yeterli olduğunu düşünüyorum.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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N’DIAYE ÇOK DOĞRU KARAR
-Şampiyonluk yarışında bir hayli iddialı durumdayken Galatasaray’ın Ndiaye’yi satması doğru mu? Bu eksiklik takıma nasıl yansır?
Çok bir şey fark etmez. Galatasaray'ın Avrupa'da oynamıyor sonuçta. Türkiye Kupası ve lig maçları var. 15-16 maç oynayacak. Bu oyuncu kardosuyla sezon sonunu rahat çıkarırlar. Sonuçta onun yerine Selçuk oynar, Fernando oynar, Tolga oynar. Ndiaye o paraya veriliyorsa çok doğru bir transferdir ve Galatasaray'ı etkileyecek bir durum da söz konusu olmaz.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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HASAN ALİ YERİNE VOLKAN'I OYNATSA DAHA İYİYDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Trabzonspor gibi bir deplasmanda Hasan Ali Kaldırım’ı orta sahada oynatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aykut hoca yanlış yapıyor. Futbolcusuyla inatlaşıyor. Futbolcu ile inatlaşmayacaksın... Senin takımın üst düzey bir takım olur da Valbuena'yı oynatmazsın. Böyle bir şey yok. Orta sahada Hasan Ali’nin oynaması, o mevkideki başka oyunculara büyük hakarettir. Tercihi doğru yapmıyor. Yıldız oyuncuya karşı önyargısı var... Hasan Ali'yi orta sahada oynatacağına orada Volkan Demirel'i oynatsa daha iyiydi.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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RIZA HOCA SOSA KONUSUNDA YANLIŞ YAPIYOR
Trabzonspor, uzun yıllardır Fenerbahçe karşısında galibiyete hasret. Son maçta da şanssızlıklarını kıramadılar. Bunun sebebi nedir?
Kadroyla alakalı bu . Çok güçlü bir kadrosu yoktur Trabzon'un yıllardır. Trabzon dün de iyi oynamadı aslında. Bu kadro ile alakalı bir şey. Trabzon'un kadrosu çok güçlü değil... Rıza hoca da yanlışlar yapıyor Milan'da oynayan Sosa Trabzon'da oynayamıyor. Milan'da oynamışsa bir oyuncu Trabzon'da oynar Beşiktaş'ta da oynar, Fenerbahçe'de de banko oynaması gerekir. Aykut'un da Rıza'nın da maç biterkenki 11'leri bence en doğru tercihleriydi...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN, Foto: Hürriyet Arşiv
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Sergen Yalçın, Kasımpaşaspor ile flörtte… Tecrübeli isim Süper Lig’e dönerse nasıl bir hava getirir?
Çok sevinirim. Kasımpaşa'ya iyi bir hava getirir. Kasımpaşa'nın çok iyi bir kadrosu var ve Sergen ile iyi iş yapacaklarını düşünüyorum.