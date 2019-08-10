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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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10 Ağustos 2019 - 13:55,

Şimdiden Fransa'yı salladı! Yusuf Yazıcı...

Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı Fransa'da şimdiden gündem olmaya başladı.

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 Lille takımının en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran milli futbolcu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu transferin 11'ine seçildi. İşte dünya yıldızlarının olduğu o ilk 11...

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Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

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Yusuf bu ücretle hem Trabzonspor'un hem de Lille'nin en pahalı transferi oldu.

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Fransa'ya gittiği günden bu yana yıldız futbolcu basının büyük ilgisi ile karşılaştı.

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Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Yusuf için Fatih Terim de açıklamalarda bulundu.

6ÇOK BİLİNEN BİR OYUNCU OLACAK

ÇOK BİLİNEN BİR OYUNCU OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada "Yusuf Yazıcı çok önemli bir yetenek, Fransa'da kendini geliştirecek. İleride İtalya'da da oynayabilir. Birkaç yıl içinde, adı daha çok bilinen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

7

Yusuf ayrıca Fransa'da transferin ilk 11'ine seçildi. Fransa basınının önde gelen kuruluşlarından olan L'Equipe, bu yaz Fransa takımlarına gelen oyunculardan en iyi 11'i oluşturdu. İşte o isimler...

8ALBAN LAFONT

ALBAN LAFONT

Eski takımı: FiorentinaYeni takımı: NantesMevkisi: KaleciTransfer ücreti: Kiralık.

9JOACHIM ANDERSEN

JOACHIM ANDERSEN

Eski takımı: Sampdoria

Yeni takımı: Lyon

Mevkisi: Stoper

Transfer ücreti: 24 milyon euro.

10ANDER HERRERA

ANDER HERRERA

Eski takımı: Manchester United

Yeni takımı: PSG

Mevkisi: Orta saha

Transfer ücreti: Bedelsiz.

11LAURENT KOSCIELNY

LAURENT KOSCIELNY

Eski takımı: Arsenal

Yeni takımı: Bordeaux

Mevkisi: Stoper

Transfer ücreti: 5 milyon euro.

12YUSUF YAZICI

YUSUF YAZICI

Eski takımı: Trabzonspor

Yeni takımı: Lille

Mevkisi: Orta saha

Transfer ücreti: 16.5 milyon euro.

13 IDRISSA GANA GUEYE

IDRISSA GANA GUEYE

Eski takımı: Everton

Yeni takımı: PSG

Mevkisi: Ön libero

Transfer ücreti: 30 milyon euro.

14PABLO SARABIA

PABLO SARABIA

Eski takımı: Sevilla

Yeni takımı: PSG

Mevkisi: Orta saha

Transfer ücreti: 18 milyon euro.

15MIGUEL TRAUCO

MIGUEL TRAUCO

Eski takımı: Flamengo

Yeni takımı: Saint Etienne

Mevkisi: Sol bek

Transfer ücreti: 1 milyon euro.

16DARIO BENEDETTO

DARIO BENEDETTO

Eski takımı: Boca Juniors

Yeni takımı: Marsilya

Mevkisi: Forvet

Transfer ücreti: 14 milyon euro.

17RAOUL BELLANOVA

RAOUL BELLANOVA

Eski takımı: Milan

Yeni takımı: Bordeaux

Mevkisi: Sağ bek

Transfer ücreti: Kiralık.

18JEAN LUCAS

JEAN LUCAS

Eski takımı: FlamengoYeni takımı: LyonMevkisi: Orta sahaTransfer ücreti: 8 milyon euro.

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