Şimdiden Fransa'yı salladı! Yusuf Yazıcı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Lille takımının en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran milli futbolcu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu transferin 11'ine seçildi. İşte dünya yıldızlarının olduğu o ilk 11...
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Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.
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Yusuf bu ücretle hem Trabzonspor'un hem de Lille'nin en pahalı transferi oldu.
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Fransa'ya gittiği günden bu yana yıldız futbolcu basının büyük ilgisi ile karşılaştı.
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Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Yusuf için Fatih Terim de açıklamalarda bulundu.
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ÇOK BİLİNEN BİR OYUNCU OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada "Yusuf Yazıcı çok önemli bir yetenek, Fransa'da kendini geliştirecek. İleride İtalya'da da oynayabilir. Birkaç yıl içinde, adı daha çok bilinen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.
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Yusuf ayrıca Fransa'da transferin ilk 11'ine seçildi. Fransa basınının önde gelen kuruluşlarından olan L'Equipe, bu yaz Fransa takımlarına gelen oyunculardan en iyi 11'i oluşturdu. İşte o isimler...
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ALBAN LAFONT
Eski takımı: FiorentinaYeni takımı: NantesMevkisi: KaleciTransfer ücreti: Kiralık.
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JOACHIM ANDERSEN
Eski takımı: Sampdoria
Yeni takımı: Lyon
Mevkisi: Stoper
Transfer ücreti: 24 milyon euro.
10
ANDER HERRERA
Eski takımı: Manchester United
Yeni takımı: PSG
Mevkisi: Orta saha
Transfer ücreti: Bedelsiz.
11
LAURENT KOSCIELNY
Eski takımı: Arsenal
Yeni takımı: Bordeaux
Mevkisi: Stoper
Transfer ücreti: 5 milyon euro.
12
YUSUF YAZICI
Eski takımı: Trabzonspor
Yeni takımı: Lille
Mevkisi: Orta saha
Transfer ücreti: 16.5 milyon euro.
13
IDRISSA GANA GUEYE
Eski takımı: Everton
Yeni takımı: PSG
Mevkisi: Ön libero
Transfer ücreti: 30 milyon euro.
14
PABLO SARABIA
Eski takımı: Sevilla
Yeni takımı: PSG
Mevkisi: Orta saha
Transfer ücreti: 18 milyon euro.
15
MIGUEL TRAUCO
Eski takımı: Flamengo
Yeni takımı: Saint Etienne
Mevkisi: Sol bek
Transfer ücreti: 1 milyon euro.
16
DARIO BENEDETTO
Eski takımı: Boca Juniors
Yeni takımı: Marsilya
Mevkisi: Forvet
Transfer ücreti: 14 milyon euro.
17
RAOUL BELLANOVA
Eski takımı: Milan
Yeni takımı: Bordeaux
Mevkisi: Sağ bek
Transfer ücreti: Kiralık.
18
JEAN LUCAS
Eski takımı: FlamengoYeni takımı: LyonMevkisi: Orta sahaTransfer ücreti: 8 milyon euro.