Şimdi yandılar! Khabib ve McGregor için karar açıklandı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Khabib Nurmagomedov, büyük bir üstünlükle Conor McGregor'ı devirmişti.
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Rakibine podyumu dar eden Khabib, maç bitiminin ardından ise sinirlerine hakim olamamıştı.
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İki dövüşçü ve antrenörler arasında maç sonrasında yaşanan arbede nedeniyle ağır cezalar verildi.
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Nevada Spor Komisyonu'ndan (NSAC) yapılan açıklamada, maç bitiminin ardından yaşanan bu arbede nedeniyle Rus Nurmagomedov'a 9 ay men ve 500 bin dolar, İrlandalı McGregor'a ise 6 ay men ve 50 bin dolar para cezaları verildiği ifade edildi.
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Tarafların cezasının başlangıç tarihi olarak maçın oynandığı 6 Ekim 2018 tarihi belirlendi.
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Nevada sınırları içinde şiddet karşıtı düzenlenen bir kampanyaya katılması halinde Nurmagomedov'un cezasının 6 aya düşürüleceği de belirtildi.
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Nurmagomedov'un teknik ekibinde yer alan Abubakar Nurmagomedov ve Zubaira Tukhugov ise birer yıl men ve 25 bin dolar para cezası aldı.
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Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumaya devam etmişti.
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İşte Khabib'in McGregor'a podyumu dar ettiği o anlar...
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Khabib Nurmagomedov & Conor McGregor
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Khabib Nurmagomedov & Conor McGregor
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Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor arasındaki bu mücadele uzun süre gündemde kalmıştı...