Şimdi tatil zamanı! Dünya yıldızları Türkiye'de...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Şimdi tatil zamanı! Dünya yıldızları Türkiye'de...
Futbol

Şimdi tatil zamanı! Dünya yıldızları Türkiye'de...

Kısa tatil dönemlerini dolu dolu yaşamaya çalışan futbolcular, ligin bitmesiyle kendilerini sıcak kumlara attı. İşte futbolcuların tatil kareleri...

Foto: Instagram
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Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İspanya'da Sergio Ramos, soluğu kız arkadaşı Pilar Rubio ile aldı.

Foto: Instagram
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Ramos Ibiza'da kız arkadaşı ve çocuklarıyla keyifli pozlar verdi. Ramos 2012'den bu yana TV starı Rubio ile birlikte...

Foto: Instagram
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Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues ve çocuklarıyla keyifli zamanlar geçiriyor.

Foto: Instagram
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Ramos ve Rubio'nun Sergio Ramos Jnr ve Marco isminde iki çocuğu var.

Foto: Instagram
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Mesut Özil, Amine Gülşe ile birlikte Çeşme'de vakit geçiriyor.

Foto: Instagram
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İtalyan efsane Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum'daydı. Tatil için Türkiye'yi seçen 40 yaşındaki file bekçisi PSG'ye transfer oldu.

Foto: Instagram
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Gonzalo Higuain ise ailesiyle birlikte Mallorca'da...

Foto: Instagram
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Brezilyalı star Gabriel Jesus, vaktinin çoğunu ana evinde geçiriyor.

Foto: Instagram
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Brezilyalı Fred kız arkadaşının yanından ayrılmıyor.

Foto: Instagram
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Nemanja Matic, Alexandra Pavic ile birlikte tatilde...

Foto: Instagram
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Dünya Kupası'nın hayal kırıklıklarından olan Neuer, ailesiyle Ibiza'da...

Foto: Instagram
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Liverpool'un file bekçisi Karius, yeni kız arkadaşı ile şehir turu atıyor...

Futbolcular TatilBuffonMesut Özil

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