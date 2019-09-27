Sihirli dokunuş! Sergen Yalçın'la başladı ve...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
G.Saray karşısında ilk 11’de forma giyme ihtimali yüksek olan farklı 4 ismin bir dönem takımdan veya futboldan kopma noktasına gelmiş olması dikkat çekiyor. Ve Sergen Yalçın dokunuşu...
2
Sarı lacivertlilerde şu ana dek kaptan Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Vedat Muriqi öncü rolleri üstlendi.
3
Yarın oynanacak dev karşılaşmada ise; camiaya teknik direktör Ersun Yanal tarafından kazandırılan ve şimdilerde hocanın elini güçlendiren ‘kare as’ın damga vurması bekleniyor.
4
Ozan Tufan (5 maç, 450 dakika):
Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da kiralık geçiren Ozan Tufan, kariyerinin başlarında büyük potansiyel olarak gösteriliyordu.
5
Ancak ilerleyen yıllarda sıkıntılı dönemlerden geçen Ozan, Sergen Yalçın ve kiralıktan döndükten sonra Ersun Yanal’ın dokunuşlarıyla hayata döndü. Topuk Yaylası’ndan itibaren hırsla çalışıp, nerede görev verilirse orada her şeyini ortaya koydu ve kaptan oldu. ·
6
Nabil Dirar (5 maç, 450 dakika, 2 gol):
Ersun Yanal göreve geldiğinde kadro dışıydı. Yanal, oyuncusuyla özel görüşmeler yaptı. Ondan faydalanmak istediğinin altını iyice çizdi. Dirar takıma döndü belki ama Audi Cup’taki Bayern Münih maçında tepkiler sonrası oyundan çıkmak istedi.
7
O anda Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu devreye girdi. Dirar, Fenerbahçe camiası için önemli bir isim konumuna gelip sol bekteki Hasan Ali açığını başarıyla kapattı.
Yaşadığı sakatlıklar futbol hayatını olumsuz etkiledi ancak Tolga hep kariyerine tutunmaya çalıştı. 11 Mayıs 2019’da 1 yıl sonra Akhisar U-21 maçıyla futbola dönmüştü.
9
Yanal ile ekibi fiziksel ve mental açıdan güçlenmesini sağladı. Şimdi takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Tolga, sezona 1 gol ve 1 asistle başladı. Galatasaray maçında sol açıkta görev alabilir. ·
10
Jailson (5 maç, 405 dakika):
Yanal nerede derse, orada formayı giyen isimlerden biri daha... Sezon başından bu yana stoper bölgesinde yaşanan sıkıntılı süreçler nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın ‘yeni stoperi’ oldu âdeta.
11
Kural hatası başvurusunda bulunulan Alanya maçında ikinci golde bir hatası olsa da, şu ana kadarki süreci kulübüne ve hocasına bağlılıkla çok iyi yönetip yeni bir mevkinin vazgeçilmezi haline geldi.