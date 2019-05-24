Sıcak dakikalar! Belhanda gidiyor, yerine...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı- Kırmızılı yönetim Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takımının teklif yaptığı Belhanda için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu transferin 12-13 milyon Euro arasında bir rakamla sonuçlanması bekleniyor.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Al Hilal dışında birkaç teklifin daha olduğu öğrenildi.
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Sarı-Kırmızılı yönetimin Belhanda'yı en kısa zamanda satarak önemli bir meblağı kasasına koymasına kesin gözüyle bakılıyor..
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Cimbom, Belhanda’nın yerine düşündüğü Vlasic için düğmeye bastı. Yöneticilerden Şükrü Hanedar İngiltere’ye giderek Everton’la görüşecek. 20 yaşındaki futbolcuyu Fatih Terim de çok istiyor.
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G .Saray'da gözler Nikola Vlasic'e çevrildi... Belhanda'yı astronomik bir rakama satması an meselesi olan Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da geçiren 20 yaşındaki Hırvat futbolcuyu Belhanda'nın yerine transfer etmek için düğmeye bastı. Bu transfer için yönetici Şükrü Hanedar görevlendirildi.
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EVERTON İLE GÖRÜŞÜLECEK
Şükrü Hanedar'ın İngiltere'de Everton Kulübü yöneticileri ile bir görüşme yaparak Vlasic'in 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği öne sürüldü.
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İNGİLTERE'DE OYNAMASI ZOR
Yeni sezonda İngiliz kulübünde oynama ihtimali zayıf olarak görünen Hırvat yıldız geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'da oynadığı 31 karşılaşmada 8 gol, 7 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.
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GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR
Hırvatistan'da geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Vlasic'in de Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirlendi.
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Nikola Vlasic sezonu Rusya Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla tamamladı.