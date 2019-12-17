Shane Larkin Türk vatandaşlığına geçince adı ne olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Larkin sözlerinin ardından A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca da Türk vatandaşlığına geçip 12 Dev Adam için forma giymesi gündemde olan yıldız isimle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki Larkin'in yeni ismi ne olacak?
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Sarıca, "Larkin'in Türk olması gerekiyor öncelikle. Türk olmadan onu milli takıma çağıramam. Bana soruyorsan, ben Larkin'i beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu ve müthiş oynuyor. Anadolu Efes'in yarısı gibi. Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez? Ama bunun için şartlar uygun görülürse... Keşke gelse Şubat'ta milli takımda olsa, elemelerde oynasa. Niye istemeyeyim ben?" açıklamasını yaptı.
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Bilindiği gibi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'i milli takımda görmek istediğini belirtmişti.
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Vatandaşlık sürecinin kısa süre içinde başlaması beklenirken Larkin'in yeni adının ne olacağı yönünde şimdiden tahminler yapılmaya başlandı. İşte o isimler...