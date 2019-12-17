Shane Larkin Türk vatandaşlığına geçince adı ne olacak?

Sarıca, "Larkin'in Türk olması gerekiyor öncelikle. Türk olmadan onu milli takıma çağıramam. Bana soruyorsan, ben Larkin'i beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu ve müthiş oynuyor. Anadolu Efes'in yarısı gibi. Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez? Ama bunun için şartlar uygun görülürse... Keşke gelse Şubat'ta milli takımda olsa, elemelerde oynasa. Niye istemeyeyim ben?" açıklamasını yaptı.