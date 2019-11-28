Shahid Khan'dan çılgın proje! Dünyada ilk kez...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiliz ekibi Fulham'ın Pakistan asıllı ABD'li milyarder sahibi Shahid Khan çılgın bir projeye imza atıyor.
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Khan, Championship'te mücadele eden takımının maçlarını oynadığı Craven Cottage Stadı'nda büyük bir değişime gidiyor.
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Thames nehri kenarında yer alan stadın nehir kenarında yer alan tribünü yıkılarak, inanılmaz bir proje hayata geçirilecek.
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Thames Nehri'nin bir bölümünü de satın alan Shahid Khan, yıkılan tribünün yerine içinde restoranlar, spor salonu ve havuzun da yer alacağı yeni bin tribün inşaa edilecek.
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Yeni tribün tamamlandığında dünyada içinde yüzme havuzu bulunan tek stat olacak.
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Yeni tribün inşaatı için 100 milyon Sterlin harcanacağı açıklandı.
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İnşaatın 2021 yılında bitirilmesi planlanıyor.
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Craven Cottage Stadı'nın nehir kenarındaki Riverside tribününün yıkımı ise tamamlandı.
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Fulham Kulübü'nün sahibi Shahid Khan, yeni tribün projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mali sürdürülebilirlik bizim gibi küçük bir kulüp için çok önemli. Bu projeyle birlikte herkes yıl boyu Craven Cottage'ı ziyaret edebilecek. Londralılar için güzel manzara yemek yeme, gezme ve eğlenme imkanı sağlanacak. Bu nehrin potansiyelini hiçbir zaman kullanmadık. Burada herkes eğlenmek için bir şeyler bulacak" dedi.
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Milyarder işadamı Khan aynı zamanda NFL takımı Jacksonville Jaguars'ın da sahibi.