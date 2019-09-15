Sezon sonu bombası! Vedat Muriç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezona flaş transferlerle başlangıç yapan ve geride bırakılan sezonunun kadrosunu neredeyse sil baştan değiştiren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor...
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Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor...
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Süper Lig'de Gazişehir ve Başakşehir ağlarını havalandırdıktan sonra Kosova Milli Takımı'nın Çekya ve İngiltere ile Euro 2020 elemelerinde oynadığı karşılaşmalarında 2 gol atıp, 2 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu için flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Kosovan Football'ın haberine göre; Tottenham, İngiltere - Kosova karşılaşmasına Vedat Muriç için gözlemci ve teknik ekipten bir isim gönderdi.
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Kosovalı yıldızla ilgili notlar alan Tottenham kurmayları daha sonra Muriç ile ilgili bir transfer raporu hazırladı.
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YÖNETİM MADDE İSTEMEDİ
Ayrıca, Vedat'ın artan performansı sonrasında ortaya atılan "Oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Parayı getirirse istediği yere gider" iddiaları boş çıktı. Fenerbahçe yönetiminin, Muriç transferi sırasında "Ciddi bir maliyetle bu transferi gerçekleştiriyoruz.
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Sözleşmeye böyle bir madde koyamayız" tavrını sergilediği ve Kosovalı golcünün 4 yıllık sözleşmesinde böyle bir maddenin bulunmadığı öğrenildi.
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Muriç'in, Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun ve Scout Şefi Steve Hitchen'in ortak kararıyla izlemeye alındığı kaydedildi.
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İngiliz basını da son olarak "Tottenham'ın hedefindeki Muriç, Zlatan İbrahimoviç'in ayak izlerini takip ediyor" başlığı attı.
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İngilizler, adı Atletico Madrid'le de anılan Kosovalı yıldız için, "Muriç çok değerli bir elmas gibi. Tarzıyla Zlatan'ı andırıyor. Onun gibi olmayı fazlasıyla hak ediyor" övgüsünde bulundu.
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KRİTİK TARİH SEZON SONU!
Muriç'i izlemeye devam edecek olan Tottenham'ın Kosovalı golcüyü izlemeye devam edeceği sezon sonuna doğru da Muriç'in performansı neticesinde hareket edileceği öğrenildi.
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"MANU VE A. MADRID DE DEVREDE"
Öte yandan The Guardian Gazetesi, "Manchester United, İngiltere karşısında 1 gol, 2 asistle oynayan Vedat Muriç için harekete geçme kararı aldı" iddiasında bulunurken, Marca ve AS da, "Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriç için Türkiye'ye temsilci göndereceğini" ileri sürdü.
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26 MAÇTA 17 GOL ATTI
İngiliz ve İspanyol medyasındaki haberlerde, her iki kulübün sezon başından beri ortaya koyduğu performansla ses getiren Vedat Muriç'i socout'ları aracılığı ile yarınki Alanya mücadelesinde yakın takibe alacağına dikkat çekilirken, "2019'da yılında 26 maçta 17 gol atan Kosovalı, Avrupa devlerinin radarında" yorumlarına yer verildi.
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Vedat Muriç 1 Haziran 2023 tarihine kadar Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu.
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25 yaşındaki golcünün bonservisinde tek belirleyici ise Fenerbahçe Spor Kulübü...