Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sevilla Sportif Direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız...
Son dakika transfer haberleri Türkiye'den İspanya'ya... Avrupa'da 'Transfer Sihirbazı' olarak bilinen ve genelde genç yetenekleri dev kulüplere astronomik fiyatlarla satarak dikkat çeken Monchi, Türk futbolcunun peşine düştü. İşte son dakika transfer haberine dair son gelişmeler...
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Sevilla Sportif Direktörü Monchi, 15 yaşındaki Türk yeteneğin peşine düştü.
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İspanyol futbol adamı geleceğin yıldız adayının transferini bitirmek için harekete geçti.
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Her iki ayağını kullanabildiği gibi teknik kapasitesi hayli yüksek olan Emre için Monchi'nin Süper Lig ekibinin başkanı ile bir araya geldi.
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O ekip Kayserispor!.. Sevilla ile sarı kırmızılılar arasında kısa bir süre içerisinde Emre Demir için anlaşma yapılacağı belirtildi.
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Kayserispor alt yapısından yetişen ve '10' numara oynama yeteneği olan 15 yaşındaki Emre Demir Sevilla'nın takibine takıldı.
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'Onda Redondo'yu görüyorum' diyerek 2004 doğumlu oyuncuya kancayı takan İspanyolların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi.
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Emre Demir'in Türkiye U14-15 ve 16 takımlarında oynadığı futbolla bir hayli dikkat çektiği bildirildi.
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Genç Emre, geçtiğimiz yıl Paris Saint Fermain kampına davet edilmişti.
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EMRE DEMİR KİMDİR?
Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı.
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Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı.
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Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Arsenal'i 1-0 yendi. Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika görev yaptı. İşte dev maçın özet görüntüleri...