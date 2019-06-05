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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABER - Foto: Alamy, Instagram, AP
05 Haziran 2019 - 14:27,

Sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı

Liverpool ile Tottenham arasında oynana Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya dalan Kinsey Wolanski, çabuk gelen ünün şokunu yaşadı.

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22 yaşındaki Wolanski sahaya girdiğinde herkes onun protesto amaçlı bu eylemi yaptığını düşünüyordu ama gerçek farklı çıktı.

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Göğsünde bir cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan kadın, apar topar dışarı çıkarılmıştı.

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Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor.

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Bu rakamın ardında yatan şok gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı.

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Ayrıca genç kadının Instagram takipçi sayısı, eylemden 12 saat sonra 2 milyon kadar arttı.

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Kadının sevgilisi Vitaly'nin 2014 Dünya Kupası Finali'nde sahaya daldığı ve tüm stadyumlara girişinin yasak olduğu dile getirildi.

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Eski bir porno film aktörü olan Vitaly'nin eylemden önce sitesinde 10 milyon üye bulunuyordu. Sevgilisinin katkısıyla bu sayı 32 milyona çıktı.

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Bu olaylardan sonra Kinsey Wolanski'ye Instagram şoku geldi.

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Önce Instagram'da yüz binlerce takipçisi olan hesabı ele geçirilen Wolanski'nin ardından bu hesabı Instagram tarafından kapatıldı. Bu kapatılma işleminin sebebi ise henüz bilinmiyor.

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Genç model, Rus asıllı ABD’li sevgilisi Vitaly Zdorevetskiy’nin kurduğu yeni porno sitenin reklamını yapmak için Wanda Metropolitano’da sahaya atlattı.

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Kinsey ile sevgilisi Vitaly’nin, iki hafta önce Türkiye’de tatil yaptığı ve Kapodakya’yı ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Çift tatilde çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

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Ünlü bir Youtuber olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zdorovetskiy, olayın ardından Instagram hesabında, “Benim hatun Şampiyonlar Ligi finaline girdi, seninle gurur duyuyorum, sen benim her şeyimsin” yazdı.

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Vitaly Zdorovetskiy, VitalyzdTv adlı Youtube kanalıyla tanınıyor. Şaka videolarıyla ünlenen Youtube yıldızının Mayıs 2019 itibarıyla 10 milyona yakın takipçisi bulunuyor ve videoları 1.65 milyar izlenmeye sahip.

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