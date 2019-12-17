Serie A'da ırkçılık skandalı! Afişler ortalığı karıştırdı...
İtalyaSerie A Ligi son dönemde ülkede oynanan futbol maçlarında artan ırkçılık olaylarına karşı bir kampanya başlattı. Ancak kampanya afişlerinde kullanılan resim ortalığı karıştırdı.
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İtalya’nın en üst seviyedeki ligi Serie A, ırkçı saldırılara karşı gelmek isterken tepkilerin hedefi oldu. İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin kanayan yarası olmaya devam eden ırkçılık ile ilgili karşıt kampanya başlatmak isteyen Serie A yetkilileri, skandala imza attı.
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Irkçı saldırıları bitirmek için başlatılan kampanya, afişleri ile gündeme damga vururken, afişlerde ırkçı saldırılarda imge olarak kullanılan maymun resmine yer verildi.
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İtalya'da Federasyon, ırkçılığa tepki olarak çizdirdiği maymun resimlerini statlara astırdı.
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"Irkçılığa hayır" kampanyası için hazırlanan afişler Pazartesi günü Serie A'nın Milano'daki genel merkezinde tanıtıldı. Maymun çizimleriyle tanınan sanatçı Simone Fugazzotto'nun hazırladığı afişlerde üç farklı maymun türü görülüyor.
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İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma ve Milan, olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Serie A’nın sosyal medyada boyanmış maymunlar içeren bir ırkçılık karşıtı kampanya başlattığını şaşırarak gördük. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Milano temsilcisi Milan ise skandala tepkisini şu ifadelerle verdi: "Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede görüntüler olarak maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz."
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Faişlerin çizeri Simone Fugazzatto ise yaptığı açıklamada, "Biri Batılı, biri Asyalı ve biri de siyah bir maymunu" resmettiğini belirtti ve bu tasarımla "eşitlik ve kardeşlik" mesajı vermeyi amaçladığını söyledi.
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Fugazzotto "futbolda maymun sözcüğüne sansür uygulamak yerine bu kavramı tersine çevirip nihayetinde hepimizin maymun olduğu" mesajını vermeyi amaçladığını belirtti.
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İlk Lukaku maruz kaldı
İtalya futbolu son dönemde bir çok ırkçılık olayına sahne olmuştu.
Serie A'nın şampiyonluk favorilerinden Inter'in yeni transferi Belçikalı santrafor Romelu Lukaku, takımının 2. haftada konuk olduğu Cagliari maçında, ırkçı tezahüratların hedefindeydi. Lukaku, 72. dakikada Inter’i maçta 2-1 öne geçiren penaltı golünü atmadan önce Cagliari tribünlerinden "buu buu" şeklindeki tezahürata maruz kaldı.
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Cagliari deplasmanındaki ırkçı tezahürat hadisesinin üstünden çok geçmeden, Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, yine Lukaku’yu hedef alan ırkçılık hadisesi yaşandı.
Serie A'da 3. hafta maçlarını değerlendiren Luciano Passirani isimli bir yorumcunun, Lukaku'nun çok güçlü bir oyuncu olduğunu söylerken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisini çekti. Yorumcu Passirani, özür dilese de kanaldaki işinden kovuldu.
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Fiorentinalı Dalbert de mağdurlardan
Ligin 4. haftasındaki Atalanta-Fiorentina müsabakası da ırkçılığın görüldüğü maçlardan biri oldu.Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique'e Atalantalı taraftarlardan ırkçı tezahüratlar yapıldı. Maçın hakemi Daniele Orsato, bunun üzerine oyunu 3 dakikalığına durdurup, anons yaptırdı.
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Romalı futbolcuya kendi taraftarından ırkçı saldırı
Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus, sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki kişisel hesabı üzerinden, üstelik kendi taraftarının ırkçı hakaret yorumlarına maruz kaldı.Söz konusu kişiyi anında deşifre eden Juan Jesus, kulübü Roma’dan bu kişiye karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı. Jesus’un çağrısını yanıtsız bırakmayan Roma, söz konusu taraftarın ömür boyu Roma tribünlerinden men cezası alması için yasal girişimlerde bulunduğunu açıkladı.Bu olaya, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de tepki gösterdi.
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Romalı taraftarlardan deplasmanda da ırkçı hakaret
Bu olaydan kısa bir süre sonra ligin 8. haftasındaki Sampdoria-Roma maçında, deplasman tribününü dolduran sarı-kırmızılı başkent ekibinin taraftarları, Sampdoria'da forma giyen Gine Bissau asıllı İngiliz 21 yaşındaki Ronaldo Vieira'ya her iki devrede de ırkçı tezahüratlarda bulundu.Romalı taraftarların bu vukuatı nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, Twitter üzerinde Ronaldo Viera’dan resmen özür diledi.
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Romalılar bu kez bir kenti hedef aldı
Ligde 11. hafta mücadelelerinden Roma-Napoli maçı ise farklı bir ırkçılık olayına sahne oldu.Roma’nın Napoli’yi 2-1 yendiği maçın 68. dakikasında, sarı-kırmızılı taraftarların, Napoli kenti yakınlarındaki "Vezüv Yanardağının patlayarak Napoli'yi yok etmesi"ni dile getiren ve ülkede ayrımcı suçlar kapsamında değerlendirilen tezahüratı söylemesi nedeniyle hakem Gianluca Rocchi, oyunu bir süre durdurmak durumunda kaldı.Romalı taraftarlar, takımın Bosna-Hersekli yıldız oyuncusu Edin Dzeko'nun uyarısıyla sakinledi.
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Balotelli topu tribünlere attı
Yine aynı hafta bu kez Hellas Verona-Brescia maçında, bir dönem İtalya Milli Takımı’nın da yıldızı olan Brescia’da top koşturan Mario Balotelli, İtalya’daki ırkçılık hadiselerinin son kurbanlarından biri oldu.
Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, siyahi futbolcu Balotelli'ye yönelik "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürat yaptı. Buna sinirlenen Balotelli, tepkisini, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne atarak gösterdi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu 3 dakikalığına durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı.
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Napoli'de forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'ye Inter ile oynadıkları karşılaşmada rakip taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlar yapıldı. Karşılaşmada 3 kez anons yapılırken, maçın durdurulmaması büyük tepki çekti.
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Black Friday manşeti olay oldu
6. haftada oynanan Inter - Roma karşılaşması öncesi İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Corriere dello Sport'un Inter'in siyahi futbolcusu Romelu Lukaku ile Roma'nın siyahi oyuncusu Chris Smalling'i karşı karşıya getirecek cuma günkü dev maçı kastederek "Black Friday" (Kara Cuma)manşeti atmış ve spor kamuoyundan büyük tepki çekmişti.
Roma ve Inter kulüpleri, Corriere dello Sport'un "Black Friday (Kara Cuma)" manşeti sebebiyle bu gazeteyi 2020 yılına kadar tesislerine giriş yasağı koydu.
Teknik ekip ve futbolcular da bu gazetenin etkinliklerine katılmayacak.