Serie A'da ırkçılık skandalı! Afişler ortalığı karıştırdı...

Cagliari deplasmanındaki ırkçı tezahürat hadisesinin üstünden çok geçmeden, Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, yine Lukaku’yu hedef alan ırkçılık hadisesi yaşandı.



Serie A'da 3. hafta maçlarını değerlendiren Luciano Passirani isimli bir yorumcunun, Lukaku'nun çok güçlü bir oyuncu olduğunu söylerken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisini çekti. Yorumcu Passirani, özür dilese de kanaldaki işinden kovuldu.