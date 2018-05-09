Serhat Akın'dan olay itiraflar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Serhat Akın, twitch'teki canlı yayınları sırasında futbolculuk döneminde yaşadığı olayları esprili bir dille anlattı.
Foto: Arşiv
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Foto: Arşiv
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İşte Serhat Akın'ın o hikayeleri...
Foto: Arşiv
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"RÜŞTÜ AĞABEYİ DÖVMÜŞLER FALAN..."
Kupada Konyaspor ile oynuyoruz, Galatasaray'ı 6-0 yendik, sonra 7, 8 tane daha attık. Sonra benim dizim sakat, kupa maçı var, Konyaspor da ikinci ligde, ben oynamadım. Gittik Konya'ya, takım ateş ediyor, Konyaspor'a 25 tane falan atacağız herhalde. Kahvaltı yapıyoruz, Başkan Aziz Yıldırım geldi ve dedi ki 'Pendik maçını unutmayın.' Boğazımda lokma, yanımda Revivo, Rapaic de diyor ki 'Pendik maçı ne?' Rüştü ağabey de masada, ben nasıl anlatıcam. Rüştü ağabeyi dövmüşler falan, nasıl anlatıcam bu maçı? Herkes soruyor ne oldu diye, takım bir anda pert! Başkan şekil verdi tabii, Pendik maçını unutmayın, sopa çektiririm hesabı...
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"O KADAR KORKUYORDUK Kİ..."
Maça çıktık, Mustafa Doğan penaltı yaptırdı, 1-0 kaybettik. Uçağa bindik, herkes uyuyor. Herkes gözlerini kapatmış horulduyor. Millet nasıl korkuyor. Çaktırmadan bakıyorum, başkan arkaya doğru geliyor. Başkan iki koltuk arkama geldi, Mustafa Doğan'ın yanına oturdu. Başkan, Mustafa Doğan'a bağırıyor, Tuncay Şanlı yanımda, ben de ona diyorum ki 'Ne yapacağız, koltuğun altına mı girsek?' Dua ediyoruz ki tartışma bize sıçramasın diye. O kadar korkuyorduk ki saçmalık yani.
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"ORTEGA ADAMI FELÇ BIRAKIR"
Ariel Ortega dünya starıydı. Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Diego Maradona'nın veliahtı olarak gösteriliyordu. O zaman Lionel Messi yoktu. Hagi, Alex büyük futbolcu ama Ortega yetenek olarak tek. Onun gibi bir futbolcu yok. Yaşadığım için söylüyorum onun gibisi yok. Adamla iki sene birlikte top oynadıki antrenmanda bir kere yanına gitmedim. Allah öyle bir yetenek vermiş ki, Ortega adamı felç bırakır. Öyle bir katlar ki, iki hafta bel fıtığından doğrulamazsın.
Foto: Arşiv
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"SADECE BİRA İÇİYORDU"
Ortega çok büyük futbolcu ama sıkıntıları vardı. Arjantin'i özlüyordu, alkol problemi vardı. O dönem oynayan Tuncay Şanlı'ya herkes sorun Ortega'yı. Alex istatistik olarak daha iyi ama Ortega'da bu istatistik yoktu. Avrupa'da yapamadı. Sadece bira içiyordu. Ortega'yı o kadar çok seviyordum ki anlatamam. Keyiflensin diye tesise çekirdek söylüyorduk, elimden gelen desteği veriyordum. Semih Şentürk de Ortega'ya çok destek oluyordu. Trabzonspor'u deplasmanda yenmiştik, uçakla geliyoruz, Ortega uçakta 14 tane bira içti. Yanında oturuyordum, hostese 14 tane bira söyledim. Uçakta bira bitti, bira istiyor hala. Neyse kadın farklı bir bira getirdi, 'Ben bunu içmem' dedi, bana atar yaptı. Ben de hostese atar yaptım, 'Koskoca Ortega'ya bira bulun' diye.
Foto: Arşiv
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"BENİ OYNATMA ORTEGA'YI OYNAT"
O zaman Werner Lorant, Ortega'yı oynatmıyordu, kafayı yiyordum. Lorant'a gidip 'istersen beni oynatma, Ortega'yı oynat' dedi. Ortega bu, bu adam sahada dursa, sahada mezarı olsa insan oradan geçerken tereddüt eder, 'Burada Ortega yatıyor' diye.
"BÖYLE ADAMLARI GETİRMEYİN BURAYA"
Ortega'yı açın izleyin. O zamanlar Ankaragücü'nün kaptanı vardı Yılmaz Özlem, adamla fok balığı gibi oynadı. Adam maç sonu dedi ki 'Böyle oyuncuları Türkiye'ye getirmeyin. Bizim ailemiz izliyor, bizi rezil ediyorlar' dedi. Adama çalım atıyor, adam yerde, bir daha çalım atıyor. Dehşet bir futbolcuydu. Çalım atıyor, bırakmıyor, bir daha atıyor.
Foto: Arşiv
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"BİZİM TAKIMDA DA KARAKTERSİZ VARDI"
Ortega ülkesine döndü, ben de Anderlecht'e gitmiştim. Anderlecht'te Arjantinli Lucas Biglia falan vardı, onlar benim evladım gibiydi. Onlardan, Ortega ile ilgili haber alıyordum. Alkol tedavisine başladığını söylediler, iki kere alkol tedavisinden kaçmış. Üçüncüsünde başkan falan devreye girmiş, yine tedaviden kaçmış. Benim gördüğüm açık ara en büyük yetenekti. Sağlıklı, psikolojik problemleri olmayan Ortega harika oynar. Bizim takımda da birkaç karaktersiz vardı, takım olarak onu sahiplenmedik. Lorant ile Almanca bildiğimden dolayı aramız çok iyiydi. Bana 'Kolun da bacağın da kopsa seni oyundan çıkarmayacağım' diyordu. Ben de gittim dedim ki 'Bu hafta oynamak istemiyorum, Ortega'yı oynat. Bu adam Arjantin'in 10 numarası, hayranıyız.' Lorant da diyordu ki 'Koşmuyor, oynatmam.' Nicolas Anelka da çok iyiydi ama Ortega ayrı biri.
Foto: Arşiv
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"ANELKA KADAR RAHATINI GÖRMEDİM"
Nicolas Anelka kadar rahat bir adam görmedim. Cumartesi maç var, Anelka'yı perşembeden perşembeye görüyordum. 'Sakatım' diyordu, Paris'e tedaviye gidiyordu. Perşembe gelip idmana çıkıyordu, cumartesi de maçta oynuyordu. Adam büyük futbolcuydu. Önder Turacı da Fransızca biliyorum diye Anelka ile yakınlık kurmaya çalışıyordu. Anelka geldi, dünyada bonservisine en çok para ödenen adamdı. Şimdi geçtiler sanırım onu ama hala sıralamada tepelerdedir. Neyse geldi bilgisayarı açtı, Miami'deki evini gösteriyor, satılığa çıkarmış. Evin değeri 25 milyon dolarmış, 14 milyon dolara bırakıyordu. Bizim bütün takımdan 1 milyon dolar çıkmaz. Önder'e dedim ki, İngilizce anlamıyor galiba Fransızca söyle, bu takımdan o para çıkmaz.
Foto: Arşiv
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"ÜMİT ÖZAT BİRAZ ŞAŞI YA"
UEFA Kupası'nda Real Zaragoza ile oynayacaktık. La Liga'da 14. durumdalardı. İçeride ilk maçı oynadık, 90 dakika oynadım ama ayağıma top değmedi. Adamlar nasıl pas yapıyor, inanılmazdı. Adamlar 4. olsa kimbilir ne olacaktı. Deplasmana gittik, devre 1-0 yine topu göremiyoruz. Antrenman maçı gibi oynuyorlar. Başkan Aziz Yıldırım soyunma odasına girdi, 'Takım kaptanı kim?' dedi. Kaptan Ümit Özat ama saklanıyor. Ben yedeğim ama Ümit Özat, bana bakıyor. Soyunma odasında bir hava esti, 'Kaptan kim?' diyince herkes birbirine kimi kaptan yapalım diye bakıyor. Ümit Özat, salak numarası yapıyor. Ümit Özat sağ ayağıyla sol bek oynardı. Saygımız sonsuz kendisine. Ama kendisi biraz şaşı ya, orta yaptığında nereye koşacağımı şaşırıyordum. Buraya bakıp, oraya orta atıyordu.
Foto: Arşiv
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YOLDA ÇÖPÇÜ BİLE BAŞKANA HABER VERİYOR"
Ali Bilgin ile bekar hayatı yaşıyorduk, evde PlayStation oynuyorduk. Bir kere maç sonrası Ali'nin evindeyiz PlayStation oynadık karnımız acıktı, gece çıktık Bostancı'da dürümcüye girdik. Dürümü söyledik tam ısıracağım, aynalı camdan Range Rover'ı gördüm. Başkanın sağ kolu geldi, 'Ne yapıyorsunuz?' dedi. 'Maçı kazandık, karnımız acıktı, yemek yicez' dedim. Tuvalete gitsek başkanın haberi oluyordu, yolda çöpçü falan, başkana haber veriyormuş.
Foto: Arşiv
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HADİSE'Yİ ÇİRKİN BULMUŞTUM, SONRA AÇILDI
Anderlecht'te oynarken Hadise ile röportajım vardı. Ondan daha ünlüyüm o zaman tabi evli de değildim alev atıyorduk. Hadise’nin o zamanlar saçları küt kesimdi, çirkindi, beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin sonra arap atı gibi açıldı.