Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Serhat Akın canlı yayında açıkladı! İşte F.Bahçe'nin hocası...
Serhat Akın Twitch.tv'deki kendi yayın kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasından sonra teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve milli yıldızı Serhat Akın, sosyal medyada Twitch.tv'deki kendi yayın kanhalın üzerinden yaptığı canlı yayınla ortaya bomba bir iddia attı ve Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte, Serhat Akın'ın yayındaki açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Söylüyorum. Hazır olun, sakin olun bir nefes alın çünkü çok heyecanlanabilirsiniz. Böyle şok olmayın sakin olun, derin bir nefes alın. İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sonra gelip buraya "Serhat ağabey özür dilerim, sen haklıymışsın" falan olmasın yalnız. Ben size söylüyorum, yer yerinden oynayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'nin yeni hocası Luis Enrique. Luis Enrique hayırlı uğurlu olsun.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ben size söyleyim. Hadi bakalım Luis Enrique Fenerbahçe hocası olacak. Camiaya, Fenerbahçelilere hayırlı uğurlu olsun yeni teknik adam.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Serhat Akın'ın Twitch.tv'deki kendi yayın kanalı üzerinden yaptığı canlı yayındaki Luis Enrique açıklamasını izlemek için videoya tıklayınız...